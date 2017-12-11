Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Sezon başından beri Fenerbahçe’de sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Özellikle golcü konusu tam anlamıyla bir kâbusa dönmüş durumda. Sezona Robin van Persie’yle başlamak zorunda kalan teknik direktör Aykut Kocaman, kısa sürede Hollandalının üzerini çizmişti. Fernandao’nun sakatlığında genç Ahmethan’la yola devam etmek zorunda kalan Kocaman, Soldado transferiyle nefes almış, Jannsen’in gelişiyle de hepten rahatlamıştı. Ancak şanssızlıkların sonu gelmek bilmiyor. RvP’nin ayrılmak için gün saydığı sarı-lacivertlilerde Fernandao bir türlü iyileşemezken, Janssen de önce cezalı duruma düştü hemen ardından da sakatlandı. Hamle oyuncusu olarak bel bağlanan Alper de sakatlık kervanına katıldı.



Özel programla hazırlanıyor

Neyse ki Roberto Soldado sağlığına kavuştu. Sezon başında hazır olmadığı dönemi Jannsen’in gölgesinde geçiren İspanyol, şimdi Hollandalının yokluğunu aratmamak üzere bileniyor. Bursa deplasmanında Janssen’in yerine oyuna dahil olup kazandırdığı penaltıyla galibiyeti getiren Soldado’nun yüzü gülerken Aykut Kocaman’da elinde kalan tek sağlıklı golcünün üzerine titriyor. Dizindeki sakatlık nedeniyle hala ağrıları devam eden Soldado’nun sağlık durumuyla yakından ilgilenen Kocaman, İspanyol oyuncuyu Karabük karşılaşmasına özel olarak hazırlıyor. Adana Demir’le oynanacak kupa rövanşında Soldado’yu riske etmeyecek olan Aykut Hoca, golcünün fiziksel eksiklerini giderebilmek için özel program uygulatıyor.