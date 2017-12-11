Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmanın ardından bir haber gündeme bomba gibi düştü. “Maçın devre arasında Şenol Güneş’e saldırı yapıldı” haberi yayıldı. Kimliği belirsiz bir kişinin ilk yarının sonundaki gergin anların ardından soyunma odasına giderken Şenol Güneş’e arkadan yaklaşarak tokat attığı öğrenildi. Ortalık bir anda karışırken arbede yaşandı. Bu arada Güneş’in bir polis memuruna saldırıya engel olamadığı için çıkıştığı ve ittiği belirtildi. Olayın sakinleşmesinin ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun Şenol Güneş’in yanına giderek durumunu sorduğu ve ‘problem yok’ cevabı karşısında ikinci yarıya çıktığı ifade edildi.

>“Bize vursunlar” dedi

Konuyla ilgili konuşan Kayseri Başkanı Erol Bedir, “Beşiktaş’tan yönetici Deniz Atalay’la görüştük. Böyle bir şey olmadığını söyledi” dese de Şenol Hoca’nın basın toplantısında, “Bize vursunlar, biz bu darbelere alışığız. Kayseri güzel bir şehir, seyirciyi tahrik etmeyiz. Olanı da söylemeyiz” şeklindeki sözleri saldırıyı doğrular nitelikteydi. Beşiktaş kanadının iki hafta sonra evinde G.Saray’la karşılaşacak olan Kayserispor’un ceza almaması için böyle bir yol izlediği iddiası dillendirildi.

>Sanki biz 10 kişi kaldık

Öte yandan maçı değerlendiren Güneş, “Kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. İyi başladık, oyunun kontrolü bizdeydi” derken, “İkinci yarı rakip 10 kişi kaldıktan sonra sanki biz 10 kişi kaldık gibi form düşüklüğü oldu. Bireysel ve yavaş oynadık. Bizim için kayıp puanlar. Pas isabeti olmazsa, rakip sahada olmanıza rağmen isabetli oynamazsanız kayıp böyle 2 puan oluyor. Kadrolar 11’e 11’ken daha iyi oynadığımız bölümler vardı. 11-10’da eksik kaldık” sözleriyle takımını eleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı aldıkları penaltı için de, “Yüzde 100 değil, yüzde 150 penaltıydı” şeklinde konuştu.