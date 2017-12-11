Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçlarında heyecan yarın, 13 Aralık Çarşamba ve 14 Aralık Perşembe günü oynanacak müsabakalarla devam edecek. Bu karşılaşmaların ardından kupada son 16 turuna kalan takımlar belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın

13.30 Antalyaspor - Orhangazi Belediyespor (3-0)

15.30 Bursaspor - Adanaspor (2-0)

16.30 Boluspor - Kasımpaşa (3-1)

17.30 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor(4-0)

19.30 Sivas Belediyespor - Galatasaray (1-5)

21.00 G.M Manisaspor - Beşiktaş (0-9)

13 Aralık Çarşamba

13.30 Gençlerbirliği - Kars 36 Spor (2-1)

14.30 T.M Akhisarspor - Ankara Demirspor (3-0)

16.30 Bucaspor - D.G Sivasspor (1-2)

17.00 E.Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor (1-3)

18.45 Aytemiz Alanyaspor - A.Ç Giresunspor (2-4)

20.30 Adana Demirspor - Fenerbahçe (0-6)

14 Aralık Perşembe

13.30 Eyüpspor - Kayserispor (2-3)

14.00 İstanbulspor - Kardemir Karabükspor (1-2)

16.00 Atiker Konyaspor - Batman Petrolspor (3-0)

20.00 Medipol Başakşehir - K. Kahramanmaraşspor (3-1)