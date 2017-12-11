Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15. haftasında Bursa'da yapılan Bursaspor-Fenerbahçe maçı öncesinde 23 bin yeşil-beyazlı taraftarın sergilediği koreografi, en ince ayrıntısına kadar süren çalışmalar sonucu hazırlandı.

Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı için gösterdiği statlar arasında bulunan, yapıldığında dünyaya örnek olan "timsah" şeklindeki 43 bin kişilik Bursaspor Büyükşehir Belediye Stadı, cuma günü oynanan Bursaspor-Fenerbahçe maçında izleyicileri etkileyen büyük bir görsel şova ev sahipliği yaptı.

Yeni statta ilk olarak ligin 6. haftasında 24 Eylül Pazar akşamı Galatasaray maçında Teksas taraftar grubunun 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kartonlarla güney kale arkası tribününde ''50. yıl logosu'', maraton tribünün üst katında ise ''Teksas'' yazısını sergileyen Bursasporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçı için de haftalar öncesinden hazırlıklara başladı.

Önce ne yapılacağı belli oluyor

Tribünlerin önde gelen isimlerinin gerçekleştirdiği toplantıda, Fenerbahçe maçında yapılacak koreografinin daha önceki Galatasaray maçında ortaya konulandan daha farklı ve daha ileri düzeyde olması kararlaştırıldı.

Taraftarlar toplantı sonunda, Fenerbahçe maçında ''Teksas'' olarak bilinen güney kale arkası tribünününde ''Bursaspor logosu'', iki katlı olan maraton tribününün üst katında ''Bursa'', alt katında ise ''Sen çok yaşa'' yazısının kartonlarla oluşturulması konusunda fikir birliğine vardı.

Koreografinin konusunun belirlenmesinden sonra, Galatasaray maçındaki şovun hazırlayıcısı, Ünitimsah Grubu'nun kurucularından makine mühendisi Onur Zerey, günler öncesinden çalışmalara start verdi.

İş çıkışı statta mesaiye devam

Zerey'in ilk olarak bilgisayar üzerinde tribünlere uyguladığı koreografi çalışması, maçtan bir gece önce statta toplanan yaklaşık 250 taraftarın geç saatlere kadar süren çalışmalarıyla maç gününe yetiştirildi.

Taraftarlar, çeşitli renklerdeki 23 bin kartonu tek tek ayırarak, koltukların üzerine yerleştirdi.

Maç günü 23 bin taraftar, karşılaşma öncesi seremoni sırasında koltuklarına bırakılan kartonları kaldırarak, futbolseverlerden büyük beğeni alan koreografiyi başarıyla yaptı.

Ayrıca bu karşılaşmada maraton tribünündeki koreografi sırasında iki kat arasına da 60 metre uzunluğunda, üzerinde Bursaspor'un kurulduğu ilk günden bugüne tüm logoları ile ''Onurunla, duruşunla, ruhunla'' yazılarının bulunduğu bir pankart da asıldı.

Başkan Ay'dan sürpriz ziyaret

Yeşil-beyazlı taraftarların maçtan bir gece önceki çalışmaları sırasında Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay da stada sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Taraftarların çalışmalarını yerinde izleyen ve koreografi hakkında bilgi alan Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gördüğü manzara karşısında duygulandığını ve gözlerinin yaşardığını bildirdi.

Ay: ''Bursaspor sevgisinin bu olması gerekiyor''

''Her zaman söylediğim bir şey var; Bursaspor Kulübü olarak böyle taraftara sahip olduğumuz için hepimizin gurur duyması lazım.'' diyen Ay, şöyle devam etti:

''Çocuklar 2-3 dakikalık görsel şölen için günlerce uğraştılar. uğraşıyorlar. Onlara sürpriz yaparak ziyarete geldim. Bilmiyorlardı benim geleceğimi. Hepsine teşekkür ettim. Bursaspor sevgisinin bu olması gerekiyor. Tüm camia, şehrin tüm ileri gelenleri, sanayiciler, iş adamları, bizler, bu arkadaşlardan örnek almamız lazım. Seveceksen Bursaspor'u böyle seveceksin, karşılıksız seveceksin. Çünkü karşılığında hiçbir şey almıyorlar. Sadece Bursaspor sevgisiyle buradalar. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum.''