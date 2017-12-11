Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın saat 19.30'da Sivas Belediyespor'a konuk olacak. İlk mücadeleyi 5-1 kazanan sarı-kırmızılı takımda Teknik Direktör Igor Tudor, kafileye yıldız isimleri dahil etmedi. Galatasaray’ın Sivas'a hareket eden maç kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:
"Batuhan Şen, Eray İşcan, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Ryan Donk, Emrah Başsan, Tarık Çamdal, Garry Rodrigues, Koray Günter, Recep Gül, Gökay Güney, Barış Zeren, Emirhan Civelek, Batuhan Tekin, Ali Ülgen, Celil Yüksel, Sefa Özdemir"