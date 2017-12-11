Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında yarın sahasında Adanaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bugün öğle saatlerinde yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda yapılan kontrol pas oyunu ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Bursaspor, daha sonra tam sahada taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Yeşil-beyazlılar, yarın saat 15.30’da Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.