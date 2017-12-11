Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacakları Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktörü Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenmanda, futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş maçını değerlendirdi. Sumudica, “Eve gittiğimde tekrardan maçı izledim. Gerçekten büyük bir mücadele gösterdiğimizi anladım. Buraya geldim ve 1 gün sonra oyuncularımı gördüm. Hepsi mutlu ve alınan sonuçtan memnun. Rakiplerine karşı 10 kişi oynadılar” dedi.

Kayserispor’un normal takımdan büyük takıma geçiş adımlarını attığını kaydeden Sumudica, “Hakemlere laf söyleyerek onları karşıma almaya ve onlarla çatışmaya girmeyi istemem. Çünkü bu bana hiçbir şey kazandırmaz. Takımımız günden güne normal bir takımdan büyük takıma geçiş adımlarını atıyor. Oynadığımız futbol ile bunu bütün Türkiye görüyor. Arkadaşlarım beni arayarak taktik ve takımın oynadığı futbol hakkında sorular soruyor. Biz burada sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Futbolcularımda bunu hissetmeye başladı. Sadece karşı takıma karşı değil, mücadele ederken birazda hakeme karşı mücadele etmeleri gerektiğini öğrendiler” ifadelerini kullandı.