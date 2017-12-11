Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor maçı geniş özeti ve golleri izle gibi aradıklarınız burada. Süper Lig'in 15. haftasında ​Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor ile kendi evinde karşı karşıya geldi. Peki ​Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor maçı kaç kaç bitti? Mücadelenin henüz 17. dakikasında ceza alanı içinde kaleci Çağlar’ın müdahalesiyle Mehdi yerde kalınca hakem Barış Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Konyaspor'da topun başına geçen Skubic, kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu ve Konya, Karabükspor karşısında 1-0 öne geçti. Böylece Konya - Karabük maçının ilk 45 dakikası Konya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da heyecan seviyesi bir hayli yüksek geçen maçın 90. dakikasında Milosev, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlarla buluşturdu. Maçın skorunu tayin eden golle farkı 2'ye çıkaran Konyaspor, Karabükspor maçının ardından 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 14 puanla 15. sırada yer alırken, Karabükspor ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 8 puanla ligin son sırasında bulunuyor. İşte ​Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor maçı geniş özeti ve golleri...

Atiker Konyaspor: 2 - Kardemir Karabükspor: 0 | Maç özeti için tıklayın

Süper Lig'de 15. haftanın kapanış maçında Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor'u 2-0 yendi; 4 hafta sonra galip geldi. Ev sahibi ekibi galibiyete taşıyan isimler Skubic ve Milosevic oldu.

Süper Lig'de zor günler geçiren ve son 2 sıraya demir atan iki ekibin karşılaşmasında Atiker Konyaspor güldü. Yeşil Beyazlılar, konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 2-0 yendi.

17. dakikada Bourabia'nın kaleci Çağlar'ın müdahelesinde yerde kalmasına hakem penaltı dedi. Bir dakika sonra Skubic'in kullandığı penaltı atışında top ve kaleci ayrı köşelere giderek Atiker Konyaspor 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Atiker Konyaspor, 90+1'de Milosevic'le farkı ikiye çıkardı. Cezasahası sağ yan çizgisine yakın bölgeden Skubic'in kullandığı tac atışını Bourabia cezasahası içine bıraktı. Sağ çaprazdan Milosevic'in şutunda top ağlarla buluştu ve Atiker Konyaspor, 2-0'ı buldu.

Atiker Konyaspor, maçtan da bu skorla galip geldi ve 4 hafta sonra üç puanla tanıştı. Puanını 14 yapan Atiker Konyaspor, küme düşme hattından kurtuldu ve averajla 15. sıraya yükseldi.

Üst üste 7. maçını da kaybeden Kardemir Karabükspor ise 8 puanda ve ligin son sırasında kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Ali Çamdalı'nın pasında topla buluşan Bourabia'nın, ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

17. dakikada Musa Araz'ın ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Bourabia, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Barış Şimşek penaltı kararı verdi.

GOL: 18. dakikada penaltı atışını kullanan Skubic, topu filelere yolladı: 1-0

24. dakikada Bliznichenko'nun kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

2. YARI

52. dakikada Kardemir Karabükspor'un kaptırdığı topla ceza sahasına hareketlenen Bourabia'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Çağlar Şahin Akbaba'da kaldı.

62. dakikada Vedat Bora'nın ceza sahası önünde vuruşunda, kaleci Çağlar Şahin Akbaba topu kontrol etti.

79. dakikada Poko'nun sağdan ortasında, ceza sahasında Yatabare'nin dokunduğu topa kaleci Serkan Kırıntılı sahip oldu.

GOL: 90+1. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Skubic'in kullandığı taç atışında ceza sahasında topu alan Bourabia, son çizgiye yakın yerden geriye doğru çıkararak meşin yuvarlağı Milosevic'e gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda top filelerle gitti: 2-0

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

ATİKER KONYASPOR: 2 - KARDEMİR KARABÜKSPOR: 0

Stat: Konya Büyükşehir Belediye



Hakemler: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Abdullah Bora Özkara

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Filipovic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 29 Kadir Kaan Özdemir), Moke, Ali Çamdalı, Vedat Bora (Dk. 66 Evouna), Bourabia, Musa Araz (Dk. 88 Manyama), Milosevic

Kardemir Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Kerim Zengin (Dk. 46 Ibanez), Barış Başdaş, Gaman, Papp, Poko, Tanase, Ceyhun Gülselam, Bliznichenko (Dk. 46 Torje), Grozav (Dk. 69 Seleznov), Yatabare

Goller: Dk. 18 Skubic (Penaltıdan), Dk. 90+1 Milosevic (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Tanase, Dk. 37 Grozav, Dk. 55 Barış Başdaş, Dk. 67 Papp (Kardemir Karabükspor), Dk. 77 Filipovic, Dk. 89 Serkan Kırıntılı, Dk. 90+1 Bourabia (Atiker Konyaspor)