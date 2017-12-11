Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu namağlup lider olarak tamamlayan Beşiktaş'ın ikinci turdaki rakibi Alman temsilcisi Bayern Münih oldu. Bayern Münih şu an Alman ligi olan Bundesliga'da 35 puanla birinci sırada bulunuyor. En yakın takipçisi ise Beşiktaş'ın gruptan rakibi Leipzig, 27 puanla Baverya ekibini takip ediyor. Siyah Beyazlılar'ın ikinci turda eşleştiği Bavyera ekibini yakından tanıyalım. İşte sizler için hazırladığımız Bayern Münih takımı haberi...

Bayern Münih Kimdir?

1900 yılında kurulan Bayern Münih, maçlarını 75.024 kapasiteli Allianz Arena'da oynuyor. Bundesliga'da bugüne dek 27 şampiyonluğu bulunan Bavyera ekibinin sonuncusu 2013 yılında olmak üzere Şampiyonlar Ligi'nde 5 zaferi bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'ni de daha önce 1 kez kazanan Alman devinin teknik direktörlüğünü ise Jupp Heynckes yapıyor. 600 milyon euroluk Kırmızı Beyazlılar, kadrosunda dünyaca ünlü forvet Robert Lewandowski'yi de barındırıyor.

Kendi liginde liderlik koltuğunda oturan Bayern Munih, Bundesliga'da son 5 sezonu şampiyonlukla tamamladı. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain, Celtic ve Anderlecht ile B grubunda mücadele eden Alman takımı, grubu 15 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.

Beşiktaş ile Bayern Munih 1997-1998 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde aynı gruba düşmüş ve Kara Kartal, rakibine hem deplasmanda hem de kendi evinde 2-0 mağlup olmuştu.

Bayern Münih ikinci tura nasıl kaldı?

Şampiyonlar Ligi B Grubunda mücadele eden Bayern Münih'in gruptaki rakipleri, Fransız devi PSG, İskoçya temsilcisi Celtic ve Belçika temsilcisi Anderlect'di. Bayern Münih grupta yaptığı maçlarda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak averaj farkıyla PSG'nin ardından ikinci olarak tur atlamayı başardı.

Bayern Munih'in kadrosu ise şu şekilde:

Kaleciler: Manuel Neuer, Sven Ulreich, Tom Starke, Christian Früchtl, Ron Hofmann

Defans: Mats Hummels, Niklas Süle, Rafinha, Javi Martinez, David Alaba, Jerome Boateng, Juan Bernat, Marco Friedl, Felix Götze

Orta Saha: Joshua Kimmich, Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Arturo Vidal, Sebastian Rudy, Arjen Robben, James Rodriguez, Thiago Alcantara, Franck Ribery, Renato Sanches, Niklas Dorsch, Fabian Benko, Timothy Tillmann, Manuel Wintzheimer

Forvet: Robert Lewandowski, Thomas Müller, Okyere Wriedt, Milos Pantovic