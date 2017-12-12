Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibi bu haftayı da galibiyetle kapattı ve önemli bir ivme yakaladı. Hatta liderle puan farkı bile bir anda 7’ye kadar düştü. Kuşkusuz bu yükselişte ve takımın toparlanmasında Rıza Çalımbay’ın etkisi ve katkısı büyük. Zaten Rıza Hoca, puan sıralamasında Trabzonspor’un üstünde yer alan takımların teknik adamlarıyla yapılan puan ortalamasında çok üstün. 7 maçlık bir grafikte 2,29’luk bir ortalama tutturan başarılı hocaya en yakın isim lider olan ve durumu tartışılan Igor Tudor. Tabloda dikkat çeken istatistik ise son iki sezonun şampiyonu Şenol Güneş ile ligde kalmayı son anda başaran Kayseri’nin teknik patronu Sumudica ve Süper Lig’e yeni yükselen Tamer Tuna’nın aynı puan ortalamalarına sahip olması. Kariyerinin önemli çıkışlarından birine daha imzasını atan Rıza Hoca en yüksek puan ortalamasını 2004-05 sezonunda yarım sezon çalıştırdığı Beşiktaş’ta 2,35’le yakalamıştı. Trabzonspor’la sezon sonuna kadar anlaşan ancak devre arasında da uzun vadeli bir plan içerisine giren Rıza Çalımbay’dan herkes memnun. Bordo-mavililerin teknik patronu ocak ayında belirlenen hedeflere ulaşmak adına yeni takviyeler istiyor.

KUPA ROTASYONU

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki ilk kaçında Erzurum’u 4-0 mağlup eden bordo-mavililer bugün rövanşa çıkacak. Durica’nın sakatlığı var, Uğur’un tedavisi sürüyor. Kasımpaşa maçında sakatlanan Mustafa ve ayağında şişlik olan Okay’ın durumları bugün belli olacak. Rıza Çalımbay’ın ilk maçta olduğu gibi yedek ağırlıklı isimlerle sahada olması bekleniyor. Şenol Güneş Kompleksi’ndeki mücadele 17.30’da ve A Spor ekranlarında.