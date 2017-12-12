Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray şu an lider olsa da zirveye yakın rakiplerine oranla teknik direktörü en çok tartışılan takım konumunda. Tudor’un büyük maçlardaki başarısızlığı bunda büyük etken ama Hırvat hoca içeride kazanıp koltuğunda oturuyor. Gerek Başakşehir, gerek Beşiktaş karşılaşmalarından sonra pamuk ipliğinde çalışan Hırvat hoca, bu haftada Akhisar maçında uçurumun kenarından döndü. Akhisar’ı devirmeye başaran sarı-kırmızılı futbolcular bir anlamda hocalarını da kurtarırken, Başakşehir ile Beşiktaş’ın puan kayıpları Tudor’un ekmeğine yağ sürdü. Şu an ilk yarının son 2 haftasından 6 puan çıkarmayı kafaya koyan Tudor, ikinci yarıda da kendilerinin rakiplerine göre avantajlı olduğunu ön görüyor.

Büyükler gelecek

Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarının tamamını deplasmanda oynayan Galatasaray’ın büyük maçlar içinde tek puan aldığı mücadele içerideki Fenerbahçe maçıydı (0-0). Tudor zirve yolundaki rakiplerin ikinci yarıda TT Stadyumu’na gelecek olmalarını avantaj görüyor. Ayrıca uzun vadedeki planı iç sahada 17 maçın 16’sını kazanmak.

İki gün içinde değişti her şey

Galatasaray’ın, Akhisar maçında aldığı 4 gollü galibiyet 3 puandan çok daha fazlasını kazandırdı. Başakşehir’in puan kaybettiği haftada yeniden zirveye oturan sarı-kırmızılılar istatistiklerde de rakiplerini geride bıraktı. Galatasaray 33 golle, en çok gol atan takım alanında Fenerbahçe’nin önüne geçerken, ligin en çok galibiyet alan (10) takımı da oldu. Sarı-kırmızılılar şu an en iyi averaja (14) sahip takım olarak da ön plana çıkarken, en çok topa sahip olan (%59), maç başına en çok isabetli şut çeken (5,73) ekip konumunda. Öte yandan gol ve asist krallığında da sarı-kırmızılı futbolcular yer alıyor. Gomis 14 golle, Belhanda da 6 asistle zirvede.

Yedeklerin kupa idmanı

Galatasaray, bugün Ziraat Türkiye Kupası, rövanş karşılaşmasında Sivas Belediyespor’un misafiri olacak. Karşılaşma 19.30’da başlayacak ve A Spor’dan naklen yayınlanacak. Yedek ağırlıklı kadroyla sahada yer alan Cimbom, ilk maçı 5-1 kazanmıştı.

Narman disipline gidiyor

Galatasaray genel kurul üyesi Begüm Özkan, Akhisar maçında taraftarlarla tartışan yönetici Alper Narman’ı ‘Genel ahlaka aykırı kulübe zarar veren söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak’ maddesine dayanarak disipline vereceğini açıkladı.