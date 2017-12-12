Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, divan kurulu toplantısının, Türk Telekom Stadı içinde bulunan Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda İrfan Aktar başkanlığında gerçekleştirileceği belirtildi. Toplantıda, dünya şampiyonu olan 23 Yaş Altı Voleybol Kadın Milli Takımı kadrosunda bulunan sarı-kırmızılı antrenör ve sporcularına Divan Başarı Beratı verileceği, kulüp ile bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2017 sonu itibarıyla kesin olmayan hesap özeti ve özet yönetsel, sportif faaliyet raporlarının da divan kurulunun görüşüne sunulacağı ifade edildi. Öte yandan, 30 Eylül 2017 sonu itibarıyla açıklanacak hesap özeti ile faaliyet raporları hakkında denetim kurulu görüşünün de paylaşılacağı aktarıldı.