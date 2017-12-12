Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertliler, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 8. maçında yarın Rus temsilcisi Nadezhda ile karşılaşacak. Orenburg kentindeki Orenburzhje Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak. İlk 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 8 takımın mücadele ettiği grupta averajla 4. sırada bulunuyor. Grupta tek galibiyeti bulunan Nadezhda ise averajla 7. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanan maçta Nadezhda'yı 67-61 mağlup etmişti.