Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ı Şubat ve Mart ayında zorlu bir süreç bekliyor. Siyah-beyazlı ekibi 1 aylık süreçte birbirinden kritik maçlar belirliyor. Bu dönemde oynanan mücadeleler siyah-beyazlı ekibin hem lig hem de Avrupa'daki geleceğini belirleyecek.

ÜST ÜSTE ZORLU MAÇLAR



Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olacak olan siyah-beyazlılar, 20 Şubat Salı günü Almanya'da Bayer Münih'e konuk olacak. Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi dönüşünde Vodafone Park'ta Fenerbahçe derbisine çıkarken, 24. haftada Trabzonspor ile deplasmanda, arkasından evinde Gençlerbirliği'yle karşılaşacak.

Rotayı yeniden Avrupa'ya döndürecek olan Beşiktaş 14 Mart Çarşamba günü seyircisi karşısında tur arayacak. Şenol Güneş'in takımı olası tur sonrası 26. haftada ise deplasmanda Başakşehir karşısına çıkacak.