Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman devi Bayern Münih'le eşleşti. Bayern Münih forması giyen David Alaba da Beşiktaş hakkında konuştu.



Beyaz Tv'deki Derin Futbol programına telefon bağlantısıyla katılan David Alaba'nın açıklamaları şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ'IN ÇIKMASINDAN DOLAYI MUTLUYUZ"



"Beşiktaş çok önemli bir rakip. Geçen sezon nasıl performans gösterdiklerini biliyoruz. Leipzig maçında gösterdikleri performansı da biliyoruz. Beşiktaş ile eşleşmekten çok memnunuz. Vodafone Park’taki gürültüyü biliyoruz."

"Beşiktaş hem geçen sezon hem de bu sezon çok iyi. Takım olarak da çok iyi ve güçlü bir takım. Boşuna Şampiyonlar Ligi’nde bu kadar başarılı olmadılar. Beşiktaş en kolay kura değildi."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ SÜRPRİZLERE AÇIK"



"Ne kadar şanslıyız bilmiyorum. Kendimize bakıyoruz. Beşiktaş güçlü bir rakip. Kolay bir rakip değil. Beşiktaş maçına zamanı geldiğinde konsantre olmak istiyoruz. Elbette yenmek için sahaya çıkacağız. Şampiyonlar Ligi her zaman sürprizlere açıktır. Bizim görevimiz konsantre olmak."

"Adriano çok ünlü bir futbolcu. Barcelona’da çok önemli işler yaptı. Önemli bir oyuncu. Quaresma da çok büyük bir futbolcu. Ama hiç kimseden korktuğumu söyleyemem."

"GALATASARAY ŞAMPİYON OLSUN"



"Türk arkadaşlarım var, Türk mahallesinde büyüdüm. O yüzden de Galatasaray taraftarı oldum. Galatasaray’ın şampiyon olmasını istiyorum. Transferi hiç düşünmedim. Söz konusu olmadı. Şu an için durum bu."