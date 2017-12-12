Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G. Manisaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, bu akşam saat 21.00’de 19 Mayıs Stadyumu’nda Beşiktaş ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçının ev sahibi ve misafir takım seyirci biletlerinin tükendiği açıklandı. İstanbul’da oynanan ilk maçı Beşiktaş 9-0 gibi farklı bir sonuçla kazanmıştı.