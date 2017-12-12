Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Odeabank, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 8. maçında, Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 21 sayı farkla 82-61 yendi.

Sarı-kırmızılılar gruptaki 3. galibiyetini elde ederken, konuk ekip 4. kez yenildi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Odeabank, ilk dakikalarda boyalı alanda Ege Arar ile etkili oldu. Sarı-kırmızılılar, Hardy ve Hopson'un üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 4. dakikadaki farkı çift hanelere çıkardı: 14-4. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve ilk çeyrek ev sahibi ekibin 22-14 üstünlüğüyle tamamlandı.

Müsabakanın ikinci periyoduna Landry'nin art arda kaydettiği üç sayılık atışlarla oyun üstünlüğünü ele alarak giren Buducnost VOLI, Zoran Nikolic'in 14. dakikadaki smaç basketiyle farkı 3 sayıya indirdi: 27-24. Moladan, Summers, Hendrix ve Taylor'un isabetleriyle 6-0'lık seri yaparak dönen Galatasaray Odeabank, Taylor'un 16. dakikada hızlı hücumdan ürettiği basketle farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 37-26. Ev sahibi ekip soyunma odasına 41-34 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına Hopson'un sayılarıyla başlayan Galatasaray Odeabank, Hardy'nin 23. dakikada ürettiği üç sayılık basketle farkı çift hanelere yükseltti: 48-37. Yaptığı sert savunmayla rakibine kolay sayı şansı tanımayan sarı-kırmızılılar, Renfroe'nin üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 25. dakikayı 15 sayı (56-41) farkla üstün geçti. Periyodun son bölümünü de iyi oynayan sarı-kırmızılılar, final çeyreğine 19 sayı farkla 64-45 üstün girdi.

Galatasaray Odeabank, mücadelenin son periyoduna Hendrix'in isabetiyle farkı 21 sayıya (66-45) taşıyarak girdi. Hücumda topu iyi çeviren sarı-kırmızılılar, son periyotta rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 21 sayı farkla 82-61 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Galatasaray Odeabank formasıyla 22 sayı kaydeden Hardy oldu.