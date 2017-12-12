Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus atletlerin 2018 Kış Olimpiyatları'nda hangi şartlarda mücadele edeceğiyle ilgili detaylar Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Rus delegasyonu tarafından masaya yatırılacak.

Rusya Olimpiyat Komitesinden (ROC) yapılan açıklamada, Güney Kore'de düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'na "tarafsız atlet" olarak katılacak Rus sporcularla ilgili detaylar, Rusya'dan gönderilecek bir heyet ile IOC arasında cuma günü görüşülecek.

Görüşmede, Rus atletlerin giyecekleri formalar, bu formalarda ulusal renklerin yer alıp alamayacağı gibi detaylar karara bağlanacak.

IOC, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya'yı 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men etmiş, doping testleri temiz çıkan atletlerin "Rusya'dan katılan olimpik atlet" adıyla organizasyona katılabileceğini duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, atletlerin 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'na bağımsız bir şekilde katılmalarına herhangi engel konulmayacağını belirterek, "Olimpiyatlara bağımsız bir şekilde katılma kararı atletlere aittir. Bize verilen cezanın adil olduğunu düşünmüyoruz." demişti.