Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga’da Barcelona’nın 8 puan gerisinde 4. sırada kalan Real Madrid, son dönemlerde de üst üste gelen sakatlıklar nedeniyle stoper sorunu yaşıyor. Real Madrid, Jorge Mendes aracılığıyla eski oyuncusu Pepe için girişimde bulundu.

Mendes, Türkiye’deki temsilcisi ve Pepe’nin menajeri Ahmet Bulut’u arayarak Pepe’nin durumunu sordu, “Pepe Beşiktaş’ta nasıl? Mutlu mu mutsuz mu?” dedi.

Ahmet Bulut ise “Beşiktaş’ı tercih ettiği için çok mutlu. Beşiktaş zaten satmaz, futbolcu da bir yere gitmez” karşılığını verdiği belirtildi.

ESKİ TAKIM ARKADAŞLARININ PEPE ÖZLEMİ

Pepe’nin İspanya’dan ayrılıp Beşiktaş’a gelmesinin ardından Madrid’in yıldız isimleri zaman zaman yokluğundan şikayet etmişlerdi.

Ronaldo, “Pepe ile daha güçlüydük” derken, mevkidaşı Nacho Fernandez, “Pepe’nin tecrübesini özlüyoruz” diye konuşmuştu.