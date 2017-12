Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1995-1996 sezonunda Beşiktaş forması giyen Stefan Kuntz, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Beşiktaş-Bayern Münih eşlemesi hakkında görüşlerini dile getirdi.

Münih'te yayınlanan Abendzeitung'a konuşan 55 yaşındaki Alman futbol adamı, Siyah Beyazlılar’ın kolay lokma olmadığını belirtti.

Beşiktaş'ın yeni stadyumu ile birlikte daha istikrarli bir takım haline geldiğini vurgulayan Kuntz, "Beşiktaş istikrarlı bir şekilde büyüyen bir kulüp. Nisan 2016'dan beri yeni stadyumlarında oynuyorlar. Oradaki atmosfer inanılmaz. Futbolcular açısından çok etkili. Her maçtan önce futbolcuları tribünlere çağırırlar. Her gol ve şut sonrası tezahüratlar olur. Taraftarlar futbol delisidir. Özellikle takımı için her şeyini veren futbolcuları çok severler. Türkler, Almanlara göre daha ateşli ve duygusaldır. Elbette bu destek ve coşku Bayern için bir baskı unsuru olacaktır. Bana göre Bayern iç sahada alacağı galibiyetle işini kolaylaştırabilir." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Almanya 21 Yaş Altı Takımı antrenörü olarak devam Stefan Kunt, Bayern Münih'in Avrupa'nın önde gelen kulüpleri yerine Beşiktaş ile avantaj sayılacağını kabul ederken, "Barcelona ya da Manchester City'ye göre Beşiktaş daha iyi bir kura oldu. Ama Türkler tahmin edilmesi zor, öngörülemeyen insanlar. Bu da karşılaşmanın ne olacağını tahmin etmeyi zorlaştırıyor. Coşkuları performanslarını da en üst düzeye çıkarıyor" diye konuştu.