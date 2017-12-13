Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Barış Ermiş, Sammy Mejia, Tony Crocker, Raymar Morgan, Kenny Kadji beşiyle başlayan mavi-yeşilliler, ilk dakikalarda Forray ve Sutton’un üçlüklerine Barış Ermiş ve Kenny Kadji’nin sayılarıyla yanıt verdi. Sammy Mejia’nın basketleriyle 5. dakikayı 12-8 üstünlükle geçen Bursa temsilcisi, kalan bölümde Gomes, Sutton ve Gutierrez’in sayılarına engel olamayınca ilk periyodu 16-21 geride kapattı.

İkinci çeyreğe de istediği gibi başlayamayan TOFAŞ, İtalyan ekibinin Sutton, Shields ve Gutierrez ile skor bulmasıyla 12. dakikada 10 sayı farkla geriye düştü. (19-29) Yiğit Arslan’ın üç sayılık basketiyle nefes alan ev sahibi ekip, Josh Owens ve kaptan Mejia’nın sayılarıyla durumu 27-32’ye getirdi. Kenny Kadji ve Raymar Morgan ile skor üretmeye devam eden mavi-yeşilliler, Sammy Mejia’nın basketleriyle soyunma odasına 42-46 mağlup girdi.

Trento üçüncü periyoda Silins’in üç sayılık basketiyle başlarken, TOFAŞ; Josh Owens ve Pierria Henry’nin sayıları sonrası skor bulmakta zorlanınca konuk ekip, 25. dakikada Sutton’un basketiyle farkı 14’e çıkardı: 46-60. Pierria Henry ve Kenny Kadji’nin elinden bulduğu sayılarla maçın içinde kalan TOFAŞ Basketbol Takımı, son çeyreğe 59-67 geride başladı.

Dördüncü periyoda da üst üste sayılar bularak başlayan İtalyan temsilcisi karşısında Pierria Henry ve Kenny Kadji’nin sayıları sonrası Barış Etmiş ve Raymar Morgan’ın basketleriyle takibini sürdüren Bursa temsilcisi, Barış Ermiş’in oyuna ağırlığını koymasıyla bitime 5 dakika 24 saniye kala durumu 71-76’ya getirdi. Nefes kesen kalan bölümde hakemler tartışmalı kararlara imza atarken, Trento; Shields, Sutton ve Silins ile 7-0’lık seri bularak son 3.38’e 71-83 önde girdi. TOFAŞ son anlarda Kenny Kadji, Raymar Morgan ve Pierria Henry ile sayılar bulda da parkeden 79-91 mağlup ayrıldı.

TOFAŞ, bu sonuçla D Grubu’ndanki 4. mağlubiyetini elde etti.