Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligin 17. hafta mücadelesinde deplasmanda Swansea City ile karşılaşan lider Manchester City, 27. dakikada David Silva, 34. dakikada Kevin de Bruyne'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren Manchester City'de bir kez daha sahneye çıkan Silva, 52. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. Arjantinli Sergio Agüero, 85. dakikada attığı golle takımının sahadan 4-0 galip ayrılmasını sağladı.

2 REKOR DAHA KIRILDI



Bu sonuçla puanını 49'a çıkaran Manchester City, İngiltere'de profesyonel ligin kurulduğu 1888'den bu yana en iyi sezon başlangıcı rekorunu Tottenham'ın elinden aldı. Mavi-beyazlı kulüp, üst üste 15'inci maçını kazanarak, Premier Lig'de bu alanda daha önce Arsenal'in elinde bulunan rekorun yeni sahibi oldu.