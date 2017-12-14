Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, 4 Kasım'da NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında sarı kırmızılı takım hakkında yaptığı açıklamalardan sonra eleştiri oklarının hedefi olan Rıdvan Dilmen için kararını verdi.

Geçtiğimiz ay Rıdvan Dilmen'in Galatasaray için kanunsuzluk iması içeren sözler sarf ettiği söylenerek mahkemeye verileceği belirtilmiş. Yaşanan olayların ardından spor yorumcusu Dilmen, Galatasaray camiasının kendisini yanlış anladığını ve böyle bir söylemde bulunmadığını ifade etmişti.

Rıdvan Dilmen son olarak 13 Aralık'ta (bu akşam) TRT Spor'daki Futbolun Zirvesi programında Galatasaray Spor Kulübü'ne hitaben, "Hani beni mahkemeye veriyorlardı" ifadelerini kullandı.

Ünlü yorumcunun bu sözleri üzerine Galatasaray Kulübü Yönetimi, kendisi hakkında şikayette bulunduklarını açıkladı.

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