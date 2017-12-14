Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid'in El Cezire'yi 2-1 yenip Gremio ile final oynamaya hak kazandığı maçtaki VAR uygulamaları tepki çekti.

En büyük tartışmayı yaşatan pozisyon 30. dakikada yaşandı. Real Madrid'in Casemiro ile attığı gol VAR sisteminin yardımıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Gol önce sayılmadı. Ardından hakem Sandro Ricci, video yardımcı hakemlerle görüşüp golü verdi. Casemiro takım arkadaşlarıyla golün sevincini yaşadıktan ve top santraya konulduktan sonra El Cezire takımı futbolcularının yoğun itirazları üzerine Ricci yeniden video yardımcı hakemler Arturo Dias, Marvin Torrentera ve Wilton Pereira Sampaio ile görüştü. Kendisi de pozisyonu izledi. Sonunda Isco orta yaptığı sırada Benzema ofsayt pozisyonunda ve pozisyonun içinde yorumuyla golü tekrar iptal etti.

İkinci yarıda El Cezire'nin 2-0 öne geçmesini sağlayacak golün de yine VAR ile iptal edilmiş olmasına karşın Real Madrid cephesinden VAR sistemine büyük tepki geldi. Teknik direktör Zinedine Zidane, "Kazanmayı haketmiştik. Finale çıktık. İlk yarıyı yenik kapatmamız inanılmazdı. Ama sabırlı oynayıp ikinci yarıda golleri bulduk" analizinin ardından VAR hakkında "Bir karar için dört dakikaya yakın beklenmesine tahammül edilemez. Bütün bu VAR çalışmasından iyi bir şeyler çıkması bekleniyor, umuluyor. Ama geliştirilmesi gerek" değerlendirmesini yaptı.

"VAR KARARINI VAR BOZDU... YETMEZ Mİ?"

Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric ise geçen yılki "VAR'ı sevemedim. Futbol bu değil" açıklamasını hatırlatarak, "Daha önce de söylediğim gibi VAR'dan hoşlanmıyorum. Bazı noktalarda yardımcı olabilir. Ama Casemiro'nun golünde Benzema'ya başka oyuncuyu etkiliyor diye ofsayt değerlendirmesi yapıldı. Tartışmaya girmek istemiyorum. Ama golün önce VAR ile verilip, sonra da yine VAR ile iptal edilmesi sistemin % 100 güvenli olmadığının açık kanıtı. Yine de bununla kafa yormak istemiyorum . Futbolu düşünmemiz gerek. Görünen o ki; VAR gelecek ve bizim yapabileceğimiz bir şey yok" diye konuştu.

Real Madrid'in galibiyet golünü atan Gareth Bale de, "Futbol VAR olmadan daha güzel. Ama kararları veren ben değilim" yorumunu yaptı.