Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, konuk olduğu Swansea City'yi 4-0 mağlup ederek en iyi sezon başlangıcı ve galibiyet serisi rekorlarını kırdı.

Ligin 17. hafta mücadelesinde deplasmanda Swansea City ile karşılaşan lider Manchester City, 27. dakikada David Silva, 34. dakikada Kevin de Bruyne'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren Manchester City'de bir kez daha sahneye çıkan Silva, 52. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. Arjantinli Sergio Agüero, 85. dakikada attığı golle takımının sahadan 4-0 galip ayrılmasını sağladı.

Bu sonuçla puanını 49'a çıkaran Manchester City, İngiltere'de profesyonel ligin kurulduğu 1888'den bu yana en iyi sezon başlangıcı rekorunu Tottenham'ın elinden aldı. Mavi-beyazlı kulüp, üst üste 15'inci maçını kazanarak, Premier Lig'de bu alanda daha önce Arsenal'in elinde bulunan rekorun yeni sahibi oldu.

MANCHESTER UNİTED TAKİBİ SÜRDÜRDÜ



Şampiyonluk mücadelesi veren ikinci sıradaki Manchester United, Old Trafford Stadı'nda ağırladığı Bournemouth'u 25. dakikada Romelu Lukaku'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 38'e yükselten Manchester United, Manchester City ile arasındaki 11 puanlık farkı korurken, Bournemouth ise 16 puanda kaldı.

Zirve mücadelesi veren diğer takımlardan Liverpool, ağırladığı West Bromwich Albion'la, Arsenal ise konuk olduğu West Ham United'la 0-0 berabere kalarak puan kaybı yaşadı.

Tottenham ise konuk ettiği Brighton&Hove Albion'u, Serge Aurier ve Heung Min Son'un golleriyle 2-0 yendi. Tottenham 31 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor.