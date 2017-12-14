Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ocak ayında kadrosunu güçlendirecek olan Bavyera ekibinin, ilk transferi için şimdiden el sıkıştığı ortaya çıktı.

Takımın yıldız forveti Robert Lewandowski'nin yedeği olacak alternatif bir isim arayışındaki Alman ekibi, bir süredir görüşme halinde olduğu Sandro Wagner ile anlaştı. 30 yaşındaki futbolcu ve kulübüyle el sıkışıldığı, ara transfer döneminde resmen gerçekleşeceği belirtildi.

Beşiktaş maçında sahada

Hoffenheim formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyen tecrübeli futbolcu, 20 Şubat'taki Beşiktaş maçında forma giyebilecek. Başakşehir maçında da forma giyen ve İstanbul'daki karşılaşmada Alman ekibinin attığı golün asistini yapan Wagner'in bu sezon toplam 6 gol-4 asisti bulunuyor.

Joachim Löw'ün son gözdesi

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün en beğendiği forvetler arasında yer alan Sandro Wagner, Löw tarafından haziran ayında çağrılarak ilk kez milli oldu. Toplamda 7 kez formasını giydiği Panzerler'de 5 gol kaydetti.