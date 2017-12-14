Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında sahasında karşılaştığı Kardemir Karabükspor’u 1-0 mağlup etti. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden İstanbulspor, bu sonuçla kupada son 16 takım arasına kaldı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada İlhan’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Seleznov, kaleci Okan’ı çalımladı. Seleznov’un ayağından açtığı top auta gitti.

23. dakikada Seleznov’un penaltı noktası üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Okan çeldi. Dönen topu İstanbulspor savunması uzaklaştırdı.

31. dakikada Zafer Şensoy’un pasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan İbrahim Halil Çolak’ın son çizgiye inerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

58. dakikada sağ kanattan İlhan’ın yaptığı ortada kale önünde Serdar Deliktaş’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

76. dakikada İbrahim Halil Çolak’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Eslem’in altıpasın üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mustafa Sönmez xx, İbrahim Bozbey xx

İstanbulspor: Okan xx, Mehmet Zeki xx, Yalçın Kılınç xx, Wellington xx, Zafer Şensoy xx, Eslem Öztürk xx, Kubilay Aktaş xx, Muhammet Demirci xx (Cajic dk. 60 x), Orhan Aktaş xx, İbrahim Halil Çolak xxx (Ali Dere dk. 82 ?), Bougouhi xx (İbrahim Yılmaz dk. 65 x)

Yedekler: Umut Kaya, Onur Ergün, Muhsin, Şaban Genişyürek

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Kardemir Karabükspor: Ahmet xx, Hakan Aslantaş xx, Barış Başdaş xx, Talha xx, Ibanez xx, Traore xx, Skulasson xx, İlhan Depe xx (İshak Doğan dk. 67 x), Torje xx, Biliznichenko xx (Serdar Deliktaş dk. 46 x), Seleznov xx (Osman Çelik dk. 53 x)

Yedekler: Çağlar Şahin, Berkay, Arif, Fatih

Teknik Direktör: Tony Popovic

Gol: İbrahim Halil Çolak (dk. 31) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Seleznov (Kardemir Karabükspor), Bougouhi, Orhan Aktaş, Eslem (İstanbulspor)