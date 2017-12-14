Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Spor canlı izle linkine buradan ulaşabilirsiniz. Başakşehir Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? gibi aradıklarınız bu haberde. Türkiye Kupası Beşinci Tur rövanş maçında Medipol Başakşehir, Kahramanmaraşspor ile kendi evinde karşı karşıya geliyor. Peki Başakşehir Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İlk maçta 3-0 gibi farklı skorla deplasmanda galip gelen Başakşehir, Kahramanmaraşspor karşısında tur için daha şanslı taraf olarak sahaya çıkacak. Kahramanmaraşspor ise zoru başarmak için canlı başla mücadele edecek. Başakşehir Kahramanmaraşspor maçı A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Saat 20:00'de başlayacak Başakşehir Kahramanmaraşspor maçını A Spor ekranlarından canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterlidir. İşte Başakşehir Kahramanmaraşspor maçı detayları...

BAŞAKŞEHİR - KAHRAMANMARAŞSPOR A SPOR CANLI İZLE

Antalyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Orhangazi Belediyespor'la karşılaşan ve 3-2'lik yenilgiye rağmen ilk maçtaki 3-0'lık galibiyetin avantajıyla son 16 turuna yükselen kırmızı-beyazlılar, ara vermedi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda kupa maçında ilk 11'de forma giyen oyunculara yenilenme programı uygulandı. Diğer futbolcular ısınmanın ardından dar alanda taktik çalıştı. Antrenman yarı sahada maçla sona erdi.

Başakşehir, Kahramanmaraş’ta kazandı



Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında KİPAŞ Kahramanmaraşspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 3-1 mağlup oldu.

Stat: Kahramanmaraş 12 Şubat

Hakemler: Serkan Tokat xx, Serdar Diyadin xx, İbrahim Bozbey xx

KİPAŞ Kahramanmaraşspor: Özkan xx, Bilal xx, Serbay xx, Timur xx, Aytürk xx, Devrim xx (İbrahim dk. 85 ?), Burak xx (Okan dk. 71 xx), Hakan Vural xx, Yakup xx (Barış dk. 75 xx), Ethem xx, Eser xx

Yedekler: Mesut Balkan, Evren Kilarcı, Onur Bayramoğlu, İsa Baltacı

Teknik Direktör: Ejder Orak

Medipol Başakşehir: Mert xx, Uğur xx, Napoleoni xx, Da Costa xx, Alparslan xx, Gökhan xx, Mahmut xx (Enes Subaşı dk. 81 ?), İrfan Can xx (Oktay Bala dk. 76 x), Hakan Özmert xx, Mevlüt xx, Mehmet Batdal xx (Okan Saraçoğlu dk.76 x)

Yedekler: Faruk Çakır, Caiçara

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Yakup Ramazan Zorlu (dk. 44) (KİPAŞ Kahramanmaraşspor), Mevlüt Erdinç (dk. 22), İrfan Can (dk. 45), Napoleoni (dk. 73) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Ethem Ercan, Hakan Vural, Aytürk Halil (KİPAŞ Kahramanmaraşspor), Mevlüt Erdinç, Alpaslan Erdem (Medipol Başakşehir)