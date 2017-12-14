Fenerbahçe Doğuş’un yıldız basketbolcusu Nikola Kalinic yaşadığı sakatlık sonrası 6 ay parkeden uzak kalmıştı. Kalinic THY Euroleague’nin 12. haftasında oynanan Zalgiris Kaunas maçında parkelere tekrardan geri döndü. Müsabaka öncesi takımıyla birlikte ısınmaya çıkan Kalinic’e tribünlerden büyük destek geldi.