Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Hırvat başantrenörü Velimir Perasovic, bundan sonra sahalarında maç kaybetmek istemediklerini söyledi.

Perasovic, lacivert-beyazlı ekibin internet sitesinde yer alan açıklamasında, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın sahalarında İspanyol ekibi Baskonia ile yapacakları karşılaşma hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Baskonia, THY Avrupa Ligi'ndeki en formda takımlardan biri. Hücumda basit oynayarak kolay sayı buluyorlar. Skor üreten çok sayıda oyuncuları var. Bizim için önemli bir karşılaşma. Sezon başında evimizde istediğimiz sonuçları alamadık. Artık sahamızda kaybetmemeliyiz."

Bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 11 maçta 3 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Errick McCollum ise Baskonia maçının zor geçeceğini aktararak, "Maça agresif başlamamız çok önemli. Böylelikle maçın kontrolünü elimize alabileceğimizi düşünüyorum. Rakibimiz iyi basketbol oynuyor, onlara saygı duyuyoruz ama biz de bu maçı kazanmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.