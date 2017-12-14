Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zalgiris Kaunas, THY Euroleague’in 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Doğuş’u 90-89 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Zalgiris Kaunas Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, “Oyuncularımı tebrik ediyorum Bizim için tarihi bir galibiyet. Şampiyonu yenmek büyük bir başarı. Umarım bundan sonra üzerine koyarak gelişirler ve büyürler” diye konuştu.