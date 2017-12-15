Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Dün gündüz saatlerinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, "İnşallah Beşiktaş'ın başarısıyla ilerleyen yıllarda Fenerbahçe ve Galatasaray da bu noktalara gelir" açıklamasına G.Saray Başkanı Dursun Özbek gecikmeden cevap verdi. Futbolcularıyla katıldığı yemekte Orman'ın bu sözleri kendisine ulaşan Özbek, "Galatasaray'ın seviyesi bellidir. Herkes rütbesini bilecek" diyerek rakip başkana aynı dozda karşılıkta bulundu.

Çizme harekâtı

Yemekte Tudor'u rahatlatacak konular bir başka tabirle müjdeler de moralleri artırdı. Başkan, Juventus’un tecrübeli oyuncusu Kwadwo Asomah'ın ara transferde 1 numarada olduğunu söyledi. Tudor’un çok istediği Ganalı sol bek için Özbek de elinden geleni yapacağına dair söz verirken, İtalyanlarla temaslar sürüyor. Tecrübeli sol bek de gelmek için istekli. Görüşmeler şu an rolantide giderken, Galatasaray yönetiminin yakın zamanda atağa geçmesi bekleniyor. Bu bölge için diğer alternatifler Felipe Luis ve Evra ama Hırvat çalıştırıcı ısrarla Asamoah’ı istiyor.

Cengiz istekli

Takımda problemli futbolcu istemeyen Igor Tudor’a yönetim tarafından Cengiz Ünder’in kiralanması tercihi sunulurken, Hırvat Hoca bu transferden memnun olacağını ifade etti. Sezon başında birçok oyuncu için bonservis ücreti ödeyen yönetim, devre arasındaki sol açık transferi için kiralık formülünün daha dengeli bir hareket olacağı fikrinde birleşti. Bu fikir Tudor’a da son derece mantıklı gelirken, Roma’da fazla forma şansı bulamayan Cengiz Ünder’in 6 aylığına da olsa Galatasaray’da oynamaya çok istekli olduğu öğrenildi. Bu arada Sportif Direktör Cenk Ergün, Başkan Dursun Özbek ile Arda Turan arasında bir görüşmenin olmadığını söyledi.

Kaleyi görmelisin!

Galatasaray'da 8 gole doğrudan katkı yapsa da maç içerisinde etkisiz olduğu gerekçesiyle eleştirilen Younès Belhanda'nın şut istatistiği göze batıyor. Maç başına 1 şut ortalamasıyla oynayan Faslı futbolcuyla görüşen teknik direktör Tudor "Sen bir 10 numarasın. Daha fazlasını yapmalısın. Şut atmayı ihmal ediyorsun. Kaleyi daha çok görmelisin" uyarısında bulundu.

Florya'da moraller süper

Süper Lig’de oynayacağı Yeni Malatya maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da, Başkan Dursun Özbek, Florya’ya çıkarma yaptı. Antrenman sonrası futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Özbek takımla birlikte öğle yemeği yedi. Futbolcuları bu zamana kadar gösterdikleri performanstan ve liderlikten dolayı tebrik eden Özbek, ilk yarının son 2 maçından da galibiyetle döneceklerine inandığını söyledi.

Okan Buruk’a 5, Gomis’e 1 maç ceza

Federasyon, G.Saray-Akhisar maçı sonrası PFDK’ya sevk ettiği Okan Buruk, Bafetimbi Gomis, Ayhan Akman ve Miguel Lopes için kararını açıkladı. Akhisar Teknik Direktörü Okan Buruk 5, G.Saray Yardımcı Antrenörü Ayhan Akman ve sarı-kırmızılı futbolcu Bafetimbi Gomis 1, Akhisarlı Miguel Lopes ise 3 maç cezaya çarptırıldı. Hafta içinde kupa maçında cezasını çeken Gomis böylece pazar günü Yeni Malatyaspor maçında forma giyebilecek.

Biraz sıkışın beyler

Galatasaray’da Igor Tudor, yine dar alan üzende durdu ve dar alanda çalışmalar gerçekleştirdi. Hırvat hoca takımın saha içindeki bloklar arasındaki mesafeyi kısaltıp, Malatya deplasmanında sarı-kırmızılıları bu şekilde oynatmayı hedefliyor.

Palabıyık’la 7 galibiyet

Galatasaray’ın Yeni Malatya ile oynayacağı mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak. Ali Palabıyık, kariyerinde 14 defa Galatasaray maçlarını yönetti. Cimbom bu maçların 7’sinde galip gelirken, 3 maç berabere bitti, 4 mücadeleyi ise rakip takımlar kazandı.

Tudor yetersiz ama...

Galatasaray’ın eski başkanlarından Faruk Süren, yönetimin Tudor’un arkasında durmasını doğru bulduğunu söylerken “Tudor yeterli bir hoca değil. Ancak yönetim eksik yönlerine tedbir alırsa şampiyonluk gelebilir” ifadelerini kullandı.