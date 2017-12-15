Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Seri galibiyetlerle şampiyonluk potasına giren Fenerbahçe, devre arasında yapacağı transferlerle gücünü ve iddiasını arttırmayı hedefliyor. Ancak teknik direktör Aykut Kocaman, bu konueda son derece temkinli. Takım içinde iyi bir uyum yakalandığını belirten Kocaman “Yeni oyuncu takıma katkı sağlayabilir ama dengeleri de bozabilir. Bu sebeple adımlarımızı dikkatli atmak zorundayız” dedi. Bu konuda çok detaylı düşündükten sonra nihai bir karar vereceklerini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı “Eğer oyuncu alma yönünde bir tercihte bulunursak nokta atışı yapmalıyız. Şampiyonluk yolunda yürürken hata yapma lüksümüz yok” ifadesini kullandı.

General değil asker

Aykut Kocaman’ın Adana Demir maçı sonrası basınla sohbette yaptığı bu açıklamalar “Acaba transfer olmayacak mı?” sorusunu akıllara getirdi. Ancak sarı-lacivertlilerin takviye konusunda yoğun çalışmalar yaptığı da bilinen bir gerçek. Kocaman’ın bu sözlerinin arkasında yatan gerçek ise mali endişe. Devre arası transfer pazarının yüksek olması bir yanda, UEFA’yla imzalanan Finansal Fair Play anlaşması diğer yanda sarı-lacivertlileri ince eleyip sık dokumak zorunda bırakıyor. Yönetim ve teknik heyet bu süreçte isimleri sır gibi saklayarak fiyat artışının önüne geçmek istiyor. Kesin olan şu ki, Fenerbahçe transfer yapacak ama beklenenin aksine yıldız değil, ‘asker’ oyuncu alınacak.

Soldado paniği

Roberto Soldado’nun dizindeki sakatlık Fenerbahçe’de endişeye sebep oldu. Bursa maçında sakatlanan Janssen’in yerine oyuna girip kazandırdığı penaltıyla galibiyette önemli rol oynayan İspanyol yıldızın dizinde yeniden şişme olması ve ağrılarının artması teknik heyeti düşündürüyor. Antalya deplasmanında da aynı problemi yaşayan ve Kasımpaşa karşılaşmasını kaçıran Soldado’nun kronik sakat olmasından korkuluyor. Sağlık ekibi Karabük maçına yetişmesi için yoğun tedavi uygulanan İspanyol’un üzerine titrerken, yıldız golcü en ufak bir ağrı hissettiğinde dinlenmeye çekiliyor. Soldado ise, sıkıntılarının geçici olduğunu belirtiyor.

Fernandao hazır

Janssen ve Soldado’nun tedavilerinin sürdüğü Fenerbahçe’de Fernandao forma bekliyor. Kupada attığı gollerle ışık veren sambacı, Karabük karşılaşmasında göreve hazır olduğunu söyledi. Ancak Aykut Kocaman henüz Fernandao’yu ilk 11’de düşünmüyor. Kocaman, tedavisi tamamlanması hâlinde Soldado’ya şans verecek, Fernandao yedek soyunacak.

Valbuena'ya mesajlar

Aykut Kocaman, farklı isimler üzerinden yedeklere mesaj vermeye devam ediyor. Oğuz Kağan’ı oynatarak Ozan Tufan’ı uyaran Kocaman, Aatıf tercihinin nedenleriyle de Valbuena’ya mesaj yolladı. Kocaman “Aatıf pozisyon alma, alan kapatma ve takımla oynama açısından doğru oynuyor” diyerek Valbuena’nın niçin yedek kaldığını açıkladı.

Galaxy pazarlığı

Fenerbahçe Yönetimi, devre arasında elden çıkarmak istediği Robin van Persie ile masaya oturdu. ABD ekibi LA Galaxy’le anlaşan Hollandalı ile yapılan görüşme olumlu geçti. RvP, daha önce reddettiği alacaklarına karşılık bonservisini bedelsiz vermeyi teklifine bu defa sıcak yaklaştı. Yönetimin önümüzdeki günlerde konuyu kesinleştirmesi bekleniyor.