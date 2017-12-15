Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekim Töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile bu turda mücadele edecek takımların temsilcilerinin katılacağı kura çekimi sonrasında eşleşmeler belli oldu.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan son 16 turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.

İşte eşleşmeler...

Fenerbahçe - İstanbulspor

Boluspor - Teleset Mobilya Akhisarspor

Gençlerbirliği - Bursaspor

Beşiktaş - Osmanlıspor

Kayserispor - Antalyaspor

Galatasaray - Bucaspor

Akın Çorap Giresunspor - Medipol Başakşehir

Atiker Konyaspor - Trabzonspor