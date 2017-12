Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar

6. dakikada Del Valle'nin kullandığı kornerde Özgür kale önünde kafayı vurdu, top az farkla auta çıktı.

45. dakikada Bülent Cevahir'in soldan ortasında ceza sahası içinde bulunan Abdülkadir'in yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.

72. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Otoo'nun ceza sahası içinde sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Ahmet Şimşek xx, Vural Gül xx

Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Cüneyt Köz xx, Nizamettin xx (Furkan Çil dk. 60 xx), Abdulkadir xxx, İsmail Aissati xxx, Sedat xx (Foxı dk. 82 x), Oğuz Yılmaz xx, Uğur xx, Mahatma Otoo xxx (Mehmet Boztepe dk. 84 ?), Bülent xx, Cumali xx

Yedekler: Atilla, Oğuzhan, Muhammed Ali, Mehmet Boztepe, Doğa İşeri, Steve Beleck

Teknik Direktör: Can Cangök

Gazişehir Gaziantep: Stackhowıak xx, Ahmet xx, Murat xx (Ermin Zec dk. 77 x), Webo xx, Gökhan x, Mehmet Erdem xx, Del Valle xx (Özgür Can dk. 77 x), Muhammed Himmet x, Okan xx (Sami Can dk. 62 x), Özgür xx, Sinan x

Yedekler: Necati, Yusuf Cihat, Yasin, Ali, Selahhattin

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Otoo (dK. 72) (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Cumali, İsmail Aissati (Balıkesir Baltok), Gökhan, Özgür (Gazişehir Gaziantep)