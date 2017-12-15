Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'de bu akşam Baskonia ile karşılaşan Anadolu Efes, son saniyelerde yaptığı kritik hataların ardından mücadeleden mağlup ayrıldı. Anadolu Efes, Baskonia karşısında bitime yakın 8 sayı önde girmişti. Ancak Anadolu Efes'te yapılan hatalar, maçın skorunu etkiledi. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek geçen Anadolu Efes - Baskonia maçının son anlarında yaptığı hamlelerle farkı kapatan Baskonia, mücadeleden 82-81 galip ayrılmasını bildi. İşte Anadolu Efes - Baskonia maçı özeti...

THY Euroleague'de Anadolu Efes, bitime yakın 8 sayı öne geçtiği maçı son topa bıraktı ve İspanyol ekibi Baskonia parkeden 82-81 galip ayrıldı.

THY EUROLEAGUE'DE PUAN DURUMU



Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleageu 12. hafta maçında ağırladığı Baskonia'ya 82-81 mağlup oldu.

Anadolu Efes organizasyondaki 9. mağlubiyetini yaşarken, Baskonia ise 6. galibiyetini elde etti.

Tempolu başlayan maçta iki takım da karşılıklı basketlerle skor buldu. Baskonia, Poirier, Shengelia ve Janning'in kaydettiği sayılarla ilk 5 dakikayı 16-9 önde geçti. Ardından Anadolu Efes, Ledo'nun kazandırdığı sayılarla farkı azaltmaya çalışsa da son bölümde Jones ile basketler bulan Baskonia, ilk periyodu 24-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte üst üste hücumlardan boş dönen rakibi karşısında oyunda dengeyi kuran Anadolu Efes, Simon'un 3 sayı çizgisinin gerisinden attığı basketle 13. dakikada öne geçti: 28-27. Periyodun kalan bölümünde iki takım da hücumda yüksek yüzdeyle oynadı. Anadolu Efes, özellikle Dunston'un skorer oyunuyla üstünlüğü ele geçirmeye çalıştı fakat Shengelia ve Poirier ile pota altından, Beaubois ve Janning ile de dış atışlardan basketler bulan Baskonia, soyunma odasına 45-42 önde gitti.

Anadolu Efes, üçüncü çeyrekte Ledo ve Brown'un arka arkaya attığı sayılarla 22. dakikada beraberliği sağladı: 47-47. Ardından Shengelia, Janning ve Granger'in basketleriyle 10-0'lık seri yakalayan Baskonia, 24. dakikada farkı çift hanelere yükseltti: 47-57. McCollum, Stimac ve Dragic'in kazandırdığı basketlerle 10-0'lık seri yapan Anadolu Efes, 28. dakikada skoru lehine çevirdi: 61-60. Kalan bölümde savunma sertliğini arttırarak rakibine kolay sayı imkanı vermeyen Anadolu Efes, final periyoduna 68-65 üstün girdi.

Karşılaşmanın dördüncü periyodu çekişmeli geçti. Üçüncü çeyrekteki üstün oyununu son periyoda da taşıyan Anadolu Efes, McCollum'un pota altından kazandırdığı sayılarla 32. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 74-65. Baskonia, Janning, Granger ve Poirier'in arka arkaya bulduğu sayılarla 39. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 79-78. Baskonia, Poirier'in bitime 3 saniye kala serbest atıştan bulduğu sayılarla öne geçti: 81-82. Anadolu Efes son hücum fırsatını değerlendiremedi ve Baskonia karşılaşmadan 82-81 galip ayrıldı.

ŞEHİT ÇOCUKLARI DA MAÇI TAKİP ETTİ



Anadolu Efes ile Baskonia arasında yapılan karşılaşmayı, şehit çocukları ile kimsesiz çocuklar da tribünden takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Spor İle Hayata Gülümse" projesi kapsamında şehit çocukları ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan çocuklar, tribünde yer aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Olegs Latisevs (Letonya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

Anadolu Efes: Ledo 10, Dragic 10, Adams 5, Dunston 14, Stimac 10, Brown 4, Birkan Batuk, McCollum 21, Simon 7, Motum

Baskonia: Granger 4, Janning 16, Timma 8, Shengelia 17, Poirier 16, Beaubois 9, Voigtmann 3, Jones 9, Huertas

1. Periyot: 19-24

Devre: 42-45

3. Periyot: 68-65