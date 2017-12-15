Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Bursaspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak? gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Bursaspor ile Şenol Güneş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor Bursaspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak? Ligde oynadığı 15 maçın ardından 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 25 puanla 7. sırada bulunan Trabzonspor, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 24 puanla 8. sırada yer alan Bursaspor'u konuk edecek. Rıza Çalımbay ile yeni bir ivme yakalayan ve üst üste galibiyetler alan Trabzonspor, Bursaspor karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Bursa ise zorlu Trabzon deplasmanından puan yada puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor. Bu zorlu Trabzon Bursa maçı beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanıyor. Cumartesi günü saat 19:30'da başlayacak Trabzon Bursa maçının şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak. İşte Trabzonspor Bursaspor maçı detaylı bilgileri...

Rıza Çalımbay: Psikolog hepimize lazım

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay dün Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde bir basın toplantısı düzenledi. İlk olarak transfer gelişmelerini değerlendiren Çalımbay "Başkanımız Muharrem Usta ile bu konuları görüştük. İhtiyacımıza göre transfer mutlaka yapılacak ama mevcut oyuncuların maddi açıdan sıkıntısı varsa transfer yapmam. Tekrardan transfer yaparak kulübümüzü zor duruma sokacaksak, öyle bir transferde ben yokum. Bu durumda mevcut oyuncularla devam etmeyi göze alabilirim" derken, "Hiçbir oyuncum ayrılmak istemiyor. Sadece Bongonda ile bir görüşmemiz oldu. Ailesiyle ilgili bir sıkıntı varmış, benden gitmek için izin istedi” sözlerini kullandı.

Bursa maçı kritik

Rıza Hoca, “Bursa maçı önemli. Bize yön verecek kritik bir karşılaşma. Kalan iki maçı da kazanıp devre arasına moralli girmek istiyoruz” vurgusu yaparken, “Burak Yılmaz'a psikolog lazım mı?” şeklindeki soruya “Burak için değil, bütün oyunculara, bize de lazım. Teknik direktörlük en zor meslekten bir tanesi. Hatta o psikolog sporun içinden gelmeli. Yenilgiyi, galibiyeti bilmesi lazım. Oyuncu oynatmıyorsun, sıkıntıya giriyor, onu ayarlaması gerekiyor” diye konuştu.

Trabzonspor’da hedef 5’te 5

Süper Lig’in ilk 8 haftalık diliminde 9 puan toplayarak kabus gibi bir dönem geçiren Trabzonspor, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile iyi bir çıkış yakalayarak yeni bir ivme kazandı. Bordo-mavililer Çalımbay döneminde oynadığı 7 lig maçında 5 galibiyet, 1’er beraberlik ve mağlubiyet alarak 16 puan topladı. Osmanlıspor’u sahasında 4-3, deplasmanda Sivasspor’u 2-1, evinde Antalyaspor’u 3-0 ve son oynadığı maçta deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-0’la geçen Trabzonspor, sahasında oynayacağı Bursaspor maçını da kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.

PUAN FARKI KAPANACAK

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile iyi bir çıkış yakalayan Karadeniz ekibi, Bursaspor maçını kazanarak zirve ile arasındaki puan farkını da kapatmak istiyor. Ligin 8. haftasında lig lideri Galatasaray ile arasındaki puan farkı 13 olan bordo-mavililerde Çalımbay’ın göreve gelmesinin ardından puan farkı 7’ye düştü. Zirve için umutlanan Trabzonspor, ligin ilk yarısının son iki maçında oynayacağı Bursaspor ve Karabükspor mücadelelerini kazanarak ligin ilk yarısını 31 puanla tamamlamayı hedefliyor. Bir taraftan zirveyi hedefleyen Trabzonspor, diğer taraftan da üst basamaklarda yaşanması muhtemel puan kayıplarını bekleyecek.

SARI KART UYARISI

Trabzonspor’da sarı kart sınırında bulunan oyuncuların çokluğu ise dikkat çekiyor. Bordo-mavililerde zorlu maç öncesi Uğur Demirok, Kucka, Burak Yılmaz, Bero, Yusuf Yazıcı, Pereira, Mustafa Akbaş, Olcay Şahan ve Onazi kart sınırında yer alıyor.

Trabzonspor - Buraspor mücadelesi yarın saat 19.30’da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak. Mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Özkahya’nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.