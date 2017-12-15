Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında iç sahada Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, maç öncesi son antrenmanını yaptı.Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.Trabzonspor-Bursaspor maçı, Medical Park Stadı'nda saat 19.30'da oynanacak.