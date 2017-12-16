Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Malatya Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak? ile ilgili aradıklarınız burada. Lig lideri Galatasaray, bu sezon Süper Lig'e yükselen Yeni Malatya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak gibi detaylara bu haberden ulaşabilirsiniz. Ligde oynadığı 15 maçın ardından 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 32 puanla liderliği sadece bir hafta Medipol Başakşehir'e kaptıran, ardından koltuğa geri oturan Galatasaray, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 16 puanla 13. sırada yer alan Yeni Malatya ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray'da tek hedef; ligin bitmesine iki hafta kala puan farkını koruyarak liderliği kimselere bırakmamak... Yeni Malatya ise güçlü rakibi karşısında puan yada puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor... beIN Sports ekranlarından yayınlanacak olan Yeni Malatya Galatasaray maçı saat 16:30'da başlayacak. Yeni Malatya Galatasaray maçının şifresiz canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak.



Özbek'ten Tudor'a müjde

Yeniden liderliğe yükselen Galatasaray’da, Akhisar maçında yaşanan olayların yarası da sarıldı. Başkan Dursun Özbek, takımın teknik direktörü Igor Tudor’la görüşerek, yeniden “Yanındayız” mesajı verdi. Sivas deplasmanına gitmeden önce Hırvat çalıştırıcıyla görüşme gerçekleştiren Dursun Özbek, genç çalıştırıcıyı tebrik edip, takımdaki problemlerle ilgili de bilgi alırken, Tudor takımdaki sol bek probleminin çözülemediğini, sağ bekte de Mariano’nun sakatlığının takım için problem teşkil ettiğini bildirdi. Hırvat hoca Mariano’nun ilk yarıda kalan iki maçta oynamasının zor olduğunu söylerken “İdare edilemeyecek bir durum değil” dedi. Başkan Dursun Özbek ise sol bek konusunda yol aldıklarını ve görüşmelerin olumlu sürdüğünü hocaya müjdeledi.







> Kendini çok zorladı



Galatasaray Başkanı hem oyuncuyla hem de Juventus kulübüyle temasların devam ettiğini, İtalyanların son derece pozitif olduğunu Igor Tudor’a bildirdi. Hırvat teknik adam da bu gelişmelerden son derece mutluluk duyduğunu söyleyerek, oyuncuyu çok istediğini yineledi. Öte yandan sağlık ekibi Akhisar maçında arka adalesinden sakatlanan Mariano’nun kendisini çok zorlamasından dolayı problem yaşadığını aktarırken, Igor Tudor’un Malatya karşısında da ilk etapta Denayer’i o bölgede kullanmak istediği öğrenildi. Sol bekte görev yapan Linnes’in o kanada daha çok alıştığı gerekçesiyle Tudor iki oyuncu arasında değişikliğine gitmek istemediği belirtildi. Ancak Tudor hafta içi iki oyuncuyu da iki farklı bölgede deneyip maç günü son kararını verecek.

Galatasaray liderliğin keyfini yaşayamadı

Galatasaray, önceki akşam evinde 90 dakikada kış ile baharı bir arada yaşadı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Igor Tudor, bütün tribünler tarafından istifaya davet edildi. Sonrasında yönetime de tepkiler başladı. Başkan Dursun Özbek’in bulunduğu locaya dönük şiddetli protesto devam etti. Yönetici Alper Narman’ın da devreye girmesiyle olaylar daha da alevlendi. Bu sırada locaya doğru fırlatılan yabancı maddelerden biri Başkan Dursun Özbek’in kaşını sıyırdı. İkinci yarıda Galatasaray 4 gol birden atarak karşılaşmayı kazandı ancak yöneticilerin ve teknik heyetin hafızasında ilk yarıda yaşananlar kaldı. Dursun Özbek etrafındakilere, “İki senedir istifa seslerine alıştık. Taraftar protestoda bulunabilir. Ama beni düşman gibi görmelerine çok üzüldüm. Çok ağrıma gitti” diyerek kırgınlığını belirtti ve stattan da çok üzgün şekilde ayrıldı.



> Sessizlik kararı



Teknik direktör Igor Tudor ise, Östersunds maçında da tepki gördüğünü ama bu maçta yaşadıklarından, taraftarın protestosundan çok üzgün olduğunu ifade ederek “Sanırım beni hiç kabul edemeyecekler” diyerek yakınlarına dert yandı. Akabinde maç çıkışı Okan Buruk’la yaşadığı olay ve Buruk’un elini sıkmaması ve yaptığı açıklamalar Hırvat hocayı oldukça üzdü. Buruk’un “Tudor gibi vasıfsız bir adamın Galatasaray kulübesinde olmasından eski bir Galatasaraylı futbolcu olarak utanç duyuyorum” şeklindeki sözleri de yöneticiler tarafından hayretle karşılandı ama olayların daha da farklı noktalara gitmemesi için sessizliğe bürünüldü. Dün Başakşehir’in yaşadığı kayıpla yeniden liderliğe yükselen Galatasaray’da keyifler yerine gelse de tribünlerin bu tepkisi gelecek adına endişe veriyor.

Dursun Özbek'ten Fikret Orman'a cevap

Dün gündüz saatlerinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, "İnşallah Beşiktaş'ın başarısıyla ilerleyen yıllarda Fenerbahçe ve Galatasaray da bu noktalara gelir" açıklamasına G.Saray Başkanı Dursun Özbek gecikmeden cevap verdi. Futbolcularıyla katıldığı yemekte Orman'ın bu sözleri kendisine ulaşan Özbek, "Galatasaray'ın seviyesi bellidir. Herkes rütbesini bilecek" diyerek rakip başkana aynı dozda karşılıkta bulundu.

Çizme harekâtı

Yemekte Tudor'u rahatlatacak konular bir başka tabirle müjdeler de moralleri artırdı. Başkan, Juventus’un tecrübeli oyuncusu Kwadwo Asomah'ın ara transferde 1 numarada olduğunu söyledi. Tudor’un çok istediği Ganalı sol bek için Özbek de elinden geleni yapacağına dair söz verirken, İtalyanlarla temaslar sürüyor. Tecrübeli sol bek de gelmek için istekli. Görüşmeler şu an rolantide giderken, Galatasaray yönetiminin yakın zamanda atağa geçmesi bekleniyor. Bu bölge için diğer alternatifler Felipe Luis ve Evra ama Hırvat çalıştırıcı ısrarla Asamoah’ı istiyor.

Cengiz istekli

Takımda problemli futbolcu istemeyen Igor Tudor’a yönetim tarafından Cengiz Ünder’in kiralanması tercihi sunulurken, Hırvat Hoca bu transferden memnun olacağını ifade etti. Sezon başında birçok oyuncu için bonservis ücreti ödeyen yönetim, devre arasındaki sol açık transferi için kiralık formülünün daha dengeli bir hareket olacağı fikrinde birleşti. Bu fikir Tudor’a da son derece mantıklı gelirken, Roma’da fazla forma şansı bulamayan Cengiz Ünder’in 6 aylığına da olsa Galatasaray’da oynamaya çok istekli olduğu öğrenildi. Bu arada Sportif Direktör Cenk Ergün, Başkan Dursun Özbek ile Arda Turan arasında bir görüşmenin olmadığını söyledi.

Kaleyi görmelisin!

Galatasaray'da 8 gole doğrudan katkı yapsa da maç içerisinde etkisiz olduğu gerekçesiyle eleştirilen Younès Belhanda'nın şut istatistiği göze batıyor. Maç başına 1 şut ortalamasıyla oynayan Faslı futbolcuyla görüşen teknik direktör Tudor "Sen bir 10 numarasın. Daha fazlasını yapmalısın. Şut atmayı ihmal ediyorsun. Kaleyi daha çok görmelisin" uyarısında bulundu.

Florya'da moraller süper

Süper Lig’de oynayacağı Yeni Malatya maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da, Başkan Dursun Özbek, Florya’ya çıkarma yaptı. Antrenman sonrası futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Özbek takımla birlikte öğle yemeği yedi. Futbolcuları bu zamana kadar gösterdikleri performanstan ve liderlikten dolayı tebrik eden Özbek, ilk yarının son 2 maçından da galibiyetle döneceklerine inandığını söyledi.

Okan Buruk’a 5, Gomis’e 1 maç ceza

Federasyon, G.Saray-Akhisar maçı sonrası PFDK’ya sevk ettiği Okan Buruk, Bafetimbi Gomis, Ayhan Akman ve Miguel Lopes için kararını açıkladı. Akhisar Teknik Direktörü Okan Buruk 5, G.Saray Yardımcı Antrenörü Ayhan Akman ve sarı-kırmızılı futbolcu Bafetimbi Gomis 1, Akhisarlı Miguel Lopes ise 3 maç cezaya çarptırıldı. Hafta içinde kupa maçında cezasını çeken Gomis böylece pazar günü Yeni Malatyaspor maçında forma giyebilecek.

Biraz sıkışın beyler

Galatasaray’da Igor Tudor, yine dar alan üzende durdu ve dar alanda çalışmalar gerçekleştirdi. Hırvat hoca takımın saha içindeki bloklar arasındaki mesafeyi kısaltıp, Malatya deplasmanında sarı-kırmızılıları bu şekilde oynatmayı hedefliyor.

Palabıyık’la 7 galibiyet

Galatasaray’ın Yeni Malatya ile oynayacağı mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak. Ali Palabıyık, kariyerinde 14 defa Galatasaray maçlarını yönetti. Cimbom bu maçların 7’sinde galip gelirken, 3 maç berabere bitti, 4 mücadeleyi ise rakip takımlar kazandı.

Tudor yetersiz ama...

Galatasaray’ın eski başkanlarından Faruk Süren, yönetimin Tudor’un arkasında durmasını doğru bulduğunu söylerken “Tudor yeterli bir hoca değil. Ancak yönetim eksik yönlerine tedbir alırsa şampiyonluk gelebilir” ifadelerini kullandı.