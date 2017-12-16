Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’a sezon başında West Ham United kulübünden transfer edilen Sofiane Feghouli, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki oyuncu “West Ham United’dan sonra yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Taraftarlarca sevilmeye ve büyük bir kulübün içerisinde yer almaya ihtiyacım vardı. Bu da oldu” diye konuştu. Türkiye ile ilgili konuşan Feghouli, “Burada gördüğüm, Fransa’da haberlerde gösterilen Türkiye imajı değil. İnsanların çok sıcak olduğu bir ülke burası. İstanbul’da istisnai bir yaşam kalitesi var. Ailem ve ben burada çok mutluyuz. Futbol sahasındaki performansımı da olumlu etkiliyor. Galatasaray’a gelmekle iyi bir seçim yaptım” ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar G.Saray’dayım



Türkiye’nin Müslüman bir ülke olması ve insanların dinini sorgulamamasının Galatasaray’ı seçerken olumlu etki yaptığını vurgulayan Feghouli “Daha önce birçok Fransız kulüpten teklif geldi ancak bir daha Fransa’da oynamayı düşünmüyorum. İçtenlikle söylüyorum, kendimi yurt dışında iyi hissediyorum ve kendimi uzun vadede Galatasaray’da görüyorum” diye konuştu. Feghouli, Avrupa’da birçok kulüpte oynadığını ancak Türkiye’de statlardaki atmosferin başka hiçbir yerde olmadığını söyledi.