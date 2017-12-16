Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhancan Terzi

Galatasaray Kulübü eski Başkanı Adnan Polat yönetimi bombaladı. Galatasaraylılar Platformu toplantısında konuşan Polat, kulübün malî durumunu eleştirerek, "Bu gidişle 2021 yılında Galatasaray’ın elinde gayrimenkul olarak bir şey kalmayacak. Gelirleri sadece stat, yayın ve sponsorluklardan ibaret olacak. Bu da yıllık 80-120 milyon dolar arasında olabilecek. Benim yeteneksizlikten, beceriksizlikten, usulsüzlükten işine son verdiğim adamlara şimdi 20-50 bin lira maaşlar ödeniyor. Kulüpte iç barış olmadan, herkese eşit mesafede duran bir tüzük yapılmadan ve hırsızlıklar masaya konmadan Galatasaray’ın iyileşeceğine inanmıyorum” açıklamasında bulundu. Polat ayrıca Galatasaray'daki başkanlık görevinden ayrıldığında kulübün şirket değerinin 700 milyon dolar civarında olduğunu belirterek, "Şimdi 150-160 milyon civarında. Bize kuruşun hesabını soranlar bir kez olsun 600 milyon dolar nereye uçtu diye sormadılar" dedi.