Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş sonunda muradına eriyor. Daha önce birçok defa Antalyaspor'un dünyaca ünlü yıldızı Samuel Eto'o yu transfer etmek isteyen siyah-beyazlılar ocak ayında bu transferi gerçekleştirmeye çok yakın. Transferin önündeki en büyük engel kalkmış durumda. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Beşiktaşlı yöneticilerin arasındaki gerginlikler 'bitti' denilen Eto'o transferinin gerçekleşmesine engel olmuştu. Öztürk'ün Antalyaspor'daki başkanlık görevinden istifa etmesiyle Eto'o bavulunu toplamaya başladı. Büyük bir malî kriz yaşayan Antalyaspor'un sadece Eto'o'yu değil, Samir Nasri, Menez ve Vainqueur'u da borç yükünden kalkmak için elden çıkarmaya hazırlandığı öğrenildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın önümüzdeki günlerde Eto'o'nun menajeri Wilfired Happi ile İstanbul'da bir araya gelerek transferin detaylarını görüşmesi bekleniyor.

Fener de pusuda

Kamerunlu yıldız Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi sebebiyle Beşiktaş'a transfer olmak istiyor ama Fenerbahçe de pusuda bekliyor. Transferin gerçekleşmemesi durumunda sarı-lacivertliler devreye girecek. Ancak Devler Ligi faktörü Beşiktaş'ın elini oldukça güçlendirmiş durumda. Çünkü 36 yaşındaki Eto'o, kariyerinin sonunda bir defa daha Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşamak adına siyah-beyazlı formayı giymek için can atıyor. Beşiktaş da Kamerunlu yıldızı çok istiyor. Cenk Tosun için Stuttgart ve Crystal Palace'tan teklifler alan yönetim, Eto'o'yu transferiyle muhtemel golcü açığının da önüne geçmiş olacak. Golcü oyuncunun ilerlemiş yaşına rağmen bitmek bilmeyen hırsı ve Süper Lig'deki yüksek performansı siyah-beyazlıların bu transferde istekli olmasını sağlıyor.