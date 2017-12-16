Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligdeki rakipleri Osmanlıspor'un alt sıralarından kurtulma derdinde olduğunu hatırlatan Güneş "Sakın puan cetvelindeki yerlerine bakıp aldanmayın. Bizim için kolay olmayacak. Ligde artık yarım puan bile kaybına tahammülüz yok" ifadelerini kullandı.



Evinde dalya peşinde

Yeni evi Vodafone Park'ta şu ana kadar 99 gol kaydeden Beşiktaş, Osmanlıspor maçında dalya yapmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar 11 Nisan 2016'da hizmete giren stadında ligde 66, Avrupa'da 17, kupada ise 16 defa fileleri havalandırdı. Cenk Tosun, 21 golle Vodafone Park'ın en golcüsü oldu.