Ligdeki rakipleri Osmanlıspor'un alt sıralarından kurtulma derdinde olduğunu hatırlatan Güneş "Sakın puan cetvelindeki yerlerine bakıp aldanmayın. Bizim için kolay olmayacak. Ligde artık yarım puan bile kaybına tahammülüz yok" ifadelerini kullandı.
Evinde dalya peşinde
Yeni evi Vodafone Park'ta şu ana kadar 99 gol kaydeden Beşiktaş, Osmanlıspor maçında dalya yapmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar 11 Nisan 2016'da hizmete giren stadında ligde 66, Avrupa'da 17, kupada ise 16 defa fileleri havalandırdı. Cenk Tosun, 21 golle Vodafone Park'ın en golcüsü oldu.
Şenol Güneş'ten futbolcularına puan ikazı
16.12.2017 - 08:13 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 08:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde kaybettiği puanlarla zirveden uzaklaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş oyuncularını uyardı.
Ligdeki rakipleri Osmanlıspor'un alt sıralarından kurtulma derdinde olduğunu hatırlatan Güneş "Sakın puan cetvelindeki yerlerine bakıp aldanmayın. Bizim için kolay olmayacak. Ligde artık yarım puan bile kaybına tahammülüz yok" ifadelerini kullandı.
Etiketler : şenol güneş,beşiktaş,
527954 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/527954.aspx
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PTT 1. Lig
S.
Takım
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G.
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A.
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A.
P.
1
Galatasaray
15
10
2
3
33
19
14
32
2
Başakşehir
15
9
3
3
25
16
9
30
3
Fenerbahçe
15
8
5
2
31
19
12
29
4
Beşiktaş
15
7
6
2
23
13
10
27
5
Kayserispor
15
7
6
2
23
17
6
27
6
Göztepe
15
8
3
4
28
23
5
27
7
Trabzonspor
15
7
4
4
31
27
4
25
8
Bursaspor
15
7
3
5
27
17
10
24
9
Sivasspor
15
7
1
7
20
25
-5
22
10
Akhisarspor
15
5
4
6
20
25
-5
19
11
Kasımpaşa
15
5
3
7
24
29
-5
18
12
Aytemiz Alanyaspor
15
5
2
8
26
29
-3
17
13
Malatyaspor
15
4
4
7
18
23
-5
16
14
Osmanlıspor
15
4
2
9
22
27
-5
14
15
Konyaspor
15
4
2
9
15
21
-6
14
16
Antalyaspor
15
3
5
7
15
26
-11
14
17
Gençlerbirliği
15
3
3
9
19
31
-12
12
18
Karabükspor
15
2
2
11
13
26
-13
8
16. Hafta Maçları
16.12.2017
Gençlerbirliği - Kasımpaşa
16.12.2017
Trabzonspor - Bursaspor
17.12.2017
Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor
17.12.2017
Medipol Başakşehir Fk - Antalyaspor
17.12.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Kayserispor
17.12.2017
Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray
17.12.2017
Beşiktaş - Osmanlıspor Futbol Kulübü
18.12.2017
Fenerbahçe - Kardemir D.Ç. Karabükspor
18.12.2017
Göztepe - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
15
9
4
2
22
12
10
31
2
Ümraniyespor
15
8
5
2
22
11
11
29
3
Giresunspor
15
7
6
2
22
13
9
27
4
Ç. Rizespor
15
7
4
4
29
23
6
25
5
Balıkesirspor
16
7
5
4
31
25
6
23
6
İstanbulspor
15
6
4
5
17
15
2
22
7
Adanaspor
15
6
4
5
18
22
-4
22
8
Gazişehir G.Ant
16
4
8
4
18
13
5
20
9
Elazığspor
15
5
5
5
22
20
2
20
10
Boluspor
15
6
2
7
17
16
1
20
11
Altınordu
15
5
4
6
22
22
0
19
12
Eskişehirspor
15
5
6
4
32
24
8
18
13
Erzurumspor
15
4
6
5
17
19
-2
18
14
Adana Demirspor
15
4
4
7
20
24
-4
16
15
Samsunspor
15
3
7
5
12
17
-5
16
16
Denizlispor
15
3
3
9
15
26
-11
12
17
Grandmedical Manisaspor
15
5
2
8
18
23
-5
8
18
Gaziantepspor
15
1
3
11
7
36
-29
3