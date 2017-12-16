Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’a 80-78 mağlup olmasına karşın karşılaşmanın son saniyesinde çok önemli bir fırsattan yararlanamadıklarını belirterek sözlerine başlayan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, "Bazı şeylerde şansa ihtiyaç oluyor. Şu ana kadar bu şans yanımızda olmadı. Son saniyede son topa kadar gittik, dikkat etsek kazanabilirdik. İkinci periyotta küçük bir bölümü kötü oynadık. Bunu bazen yapıyoruz ve skorun arkasından koşuyoruz. Daha fazla risk almaya başlıyoruz. Oyunu bırakmıyoruz, sonuna kadar mücadele ediyoruz. Oyun içinde bazı yanlış tercihler yapıyoruz. Kazanmayı çok istedik ama olmadı. Darüşşafaka maçını da böyle kaybettik. Gerçi orada önde götürüyorduk ancak yine de istediğimiz gibi olmadı. Çok kötü bir tablomuz yok. Takımın oyunu bırakmadan oynaması önemli. Alex bugün sakatlığı nedeniyle fazla katkı sağlayamadı. Ancak diğer arkadaşlar, Alex’in boşluğunu doldurarak oynadı. Hepsini kutluyorum" diye konuştu.

TAYLOR: SON PERİYOTTA DÖNDÜK AMA

Galatasaray Odeabank’ın önemli isimlerinden Taylor ise Beşiktaş’ın ikinci yarıda kendilerinden daha iyi oynadığını belirterek, "Buna karşın son periyotta dönüş yapmayı başardık. Maçı küçük detaylarda kaybettik diye düşünüyorum. Set hücumlarını daha iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. Beşiktaş’ı kutluyorum" diye konuştu.