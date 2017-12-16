Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, son dakikalarda gol atarak puan alan takımların mutlu ve şanslı olduklarını aktardı. Susic, ”Ben de öyle hissediyorum. Oyuncularım 90 dakika boyunca çok mücadele ettiler. 1-0'dan sonra özellikle çok fazla efor sarf ettik. Hala hazır olamayan oyuncularımız da var. Bir de Emre Akbaba gibi takım için çok önemli bir oyuncumuz yoktu. Şanslıydık. Bu akşam son dakikada da olsa gol attık. Ancak kayseri maçında da son dakikada gol yemiştik. Bugün de gol attık. Şu anda 18 puanımız var. Son oynayacağımız Antalya maçı var. O maçı da en iyi şekilde bitirip, devre arasına rahat bir şekilde girmek istiyoruz” dedi.