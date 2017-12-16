Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, son dakikalarda gol atarak puan alan takımların mutlu ve şanslı olduklarını aktardı. Susic, ”Ben de öyle hissediyorum. Oyuncularım 90 dakika boyunca çok mücadele ettiler. 1-0'dan sonra özellikle çok fazla efor sarf ettik. Hala hazır olamayan oyuncularımız da var. Bir de Emre Akbaba gibi takım için çok önemli bir oyuncumuz yoktu. Şanslıydık. Bu akşam son dakikada da olsa gol attık. Ancak kayseri maçında da son dakikada gol yemiştik. Bugün de gol attık. Şu anda 18 puanımız var. Son oynayacağımız Antalya maçı var. O maçı da en iyi şekilde bitirip, devre arasına rahat bir şekilde girmek istiyoruz” dedi.
Safet Susic: ”Son dakika da olsa gol attık”
16.12.2017 - 19:35 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 19:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Safet Susic, ”Şanslıydık. Bu akşam son dakikada da olsa gol attık” dedi.
Etiketler : süper lig,sivasspor,safet susic,alanyaspor,
528077 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/528077.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
15
10
2
3
33
19
14
32
2
Başakşehir
15
9
3
3
25
16
9
30
3
Fenerbahçe
15
8
5
2
31
19
12
29
4
Beşiktaş
15
7
6
2
23
13
10
27
5
Kayserispor
15
7
6
2
23
17
6
27
6
Göztepe
15
8
3
4
28
23
5
27
7
Trabzonspor
15
7
4
4
31
27
4
25
8
Bursaspor
15
7
3
5
27
17
10
24
9
Sivasspor
15
7
1
7
20
25
-5
22
10
Kasımpaşa
16
5
4
7
24
29
-5
19
11
Akhisarspor
15
5
4
6
20
25
-5
19
12
Aytemiz Alanyaspor
15
5
2
8
26
29
-3
17
13
Malatyaspor
15
4
4
7
18
23
-5
16
14
Osmanlıspor
15
4
2
9
22
27
-5
14
15
Konyaspor
15
4
2
9
15
21
-6
14
16
Antalyaspor
15
3
5
7
15
26
-11
14
17
Gençlerbirliği
16
3
4
9
19
31
-12
13
18
Karabükspor
15
2
2
11
13
26
-13
8
16. Hafta Maçları
16.12.2017
Gençlerbirliği 0 - 0 Kasımpaşa
16.12.2017
Trabzonspor - Bursaspor
17.12.2017
Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor
17.12.2017
Medipol Başakşehir Fk - Antalyaspor
17.12.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Kayserispor
17.12.2017
Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray
17.12.2017
Beşiktaş - Osmanlıspor Futbol Kulübü
18.12.2017
Fenerbahçe - Kardemir D.Ç. Karabükspor
18.12.2017
Göztepe - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
15
9
4
2
22
12
10
31
2
Ümraniyespor
16
8
5
3
22
15
7
29
3
Ç. Rizespor
16
8
4
4
33
23
10
28
4
Giresunspor
15
7
6
2
22
13
9
27
5
Balıkesirspor
16
7
5
4
31
25
6
23
6
Boluspor
16
7
2
7
20
16
4
23
7
İstanbulspor
15
6
4
5
17
15
2
22
8
Adanaspor
15
6
4
5
18
22
-4
22
9
Gazişehir G.Ant
16
4
8
4
18
13
5
20
10
Elazığspor
15
5
5
5
22
20
2
20
11
Altınordu
15
5
4
6
22
22
0
19
12
Eskişehirspor
16
5
6
5
32
27
5
18
13
Erzurumspor
15
4
6
5
17
19
-2
18
14
Adana Demirspor
15
4
4
7
20
24
-4
16
15
Samsunspor
15
3
7
5
12
17
-5
16
16
Denizlispor
16
3
4
9
15
26
-11
13
17
Grandmedical Manisaspor
15
5
2
8
18
23
-5
8
18
Gaziantepspor
16
1
4
11
7
36
-29
4