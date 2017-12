Türkiye Gazetesi

FİFA Dünya Kulüpler Kupası Final mücadelesinde Real Madrid Gremio ile mücadele edecek. Spor severlerin yakından takip ettiği bu karşılamaya dair son gelişmeler ne? Real Madrid - Gremio maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? R.MADRİD GREMİO maçına doğru son haberler burada. Al Jazira karşısıda aldığı galibiyetle finale çıkan Real Madrid, Gremio önünde galibiyet arayacak. Peki, Real Madrid Gremio maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele hakkında bazı bilgiler... Real Madrid Gremio maçı heyecanlı için geri sayım başladı.



FİFA Dünya Kulüpler Kupası Final karşılaşmasında dünya futbolunun köklü kulüplerinden Real Madrid, Gremio karşısında önemli bir mücadeleye girecek. Peki, futbolseverlerin merakla beklediği Real Madrid Gremio maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?



REAL MADRİD GREMİO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

FİFA Dünya Kulüpler Kupası kapsamında Real Madrid, Gremio ile karşılaşacak. 16 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00'da oynanacak olan mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı izlenebilecek. Dilerseniz bu karşılaşmayı sitemizden de an be an takip edebilirsiniz. Ayrıca maç bitimi mücadelenin golleri ve geniş özeti de bu haberde olacak.



FİFA'DAN İSPANYOL FUTBOLUNA UYARI

FIFA, iç işlerine siyasi veya dışarıdan herhangi bir müdahale yapılmaması konusunda İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) uyarıda bulundu. FIFA'dan yapılan açıklamada, RFEF'e, iç işlerine siyasi veya dışarıdan herhangi bir müdahale olmaması gerektiği konusunda uyarı mektubu yollandığı belirtildi. Açıklamada, federasyonların bağımsız koşullarda çalışmasına son derece önem verildiği vurgulanarak, "Önümüzdeki haftalarda FIFA ve UEFA gözlemcileri, Madrid'e gelerek RFEF'teki gelişmeleri yakından takip edecektir." ifadelerine yer verildi.



Yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle temmuz ayında görevine son verilen eski RFEF Başkanı Angel Maria Villar'ın yerine, geçici olarak Juan Luis Larrea atanmıştı. İspanyol basınında yer alan iddialara göre RFEF'te başkanlık seçimi, İspanya'da spordan sorumlu bakanlığın isteği doğrultusunda uzun bir süredir erteleniyor. FIFA'nın uyarısının dikkate alınmaması halinde İspanya Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'ndan men edilebileceği ifade ediliyor.