Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Transfer listesinde ise Eto’o, Mata ve takımın 2015-16 sezonu şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mario Gomez var. Alman golcü Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşmesinin ardından gemileri yaktı. Amacı yarım sezon da olsa siyah-beyazlı formayı giymek ve eski takımı Bayern Münih’e karşı oynama fırsatını kaçırmamak. 32 yaşındaki yıldız Bayern Münih maçlarında forma giyerek Şampiyonlar Ligi seviyesinde olduğunu ve daha bitmediğini ispatlamak istiyor. Alman basını da son günlerde sürekli bu yönde haberler yapıyor.

Hem maddi, hem psikoloijk

Mario Gomez ne kadar istekli olursa olsun camiada Alman golcünün gelmesini istemeyenler çok. Çünkü tecrübeli oyuncu ‘Şampiyonlar Ligi’nde 6 maç beni kurtarmaz’ diyerek Bundesliga 8’incisi Wolfsburg’u tercih etmişti. Hem yönetimdeki birçok isim hem de taraftarlar, Gomez’in Beşiktaş’ı kullanmak istediği gerekçesiyle bu transferi istemiyor. Golcü oyuncunun yarım sezonluğuna kiralanmasına sıcak bakanların tezi ise Beşiktaş’ın Gomez’le gücüne güç katacağı yönünde. Uzun yıllar Bayern forması giyen golcü oyuncu, Bavyera ekibinde hâlâ çok iyi hatırlanan bir isim. Çeyrek finale kalınması durumunda kasanın yine dolacak olması da yönetimin bu transfere sıcak bakmasını sağlıyor. >