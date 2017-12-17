Üst üste yaşadığı kayıplarla şampiyonluk yolunda yara alan Beşiktaş, ligin zayıf ekiplerinden Osmanlıspor’u yenerek çıkışa geçmeyi istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş, “Artık puan kaybı istemiyorum çünkü ligdeki kredimiz bitti” diyerek oyuncularını uyardı. Hafta içindeki antrenmanlarda çeşitli 11’ler deneyen Şenol Güneş, orta saha kurgusunu değiştirmenin yanı sıra kanatlarda da değişiklik yapabileceğinin sinyallerini verdi. Tecrübeli teknik adamın maça Atiba-Oğuzhan ve Talisca’lı orta saha ile çıkması en kuvvetli ihtimal görünüyor. Güneş’in hücum bölgesinde son altı maçtır skora katkı sağlayamayan Quaresma’yı yedek soyundurması ve formayı Lens’e vermesi bekleniyor.
Şenol Güneş'ten oyuncularına: Kredimiz bitti
17.12.2017 - 06:56 | Son Güncelleme: 17.12.2017 - 06:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son 10 maçta 3 galibiyet alan siyah-beyazlılarda teknik direktör Güneş başka bir kayıp daha istemediğini söyledi.
Etiketler : şenol güneş,beşiktaş,
528180 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/528180.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
15
10
2
3
33
19
14
32
2
Başakşehir
15
9
3
3
25
16
9
30
3
Fenerbahçe
15
8
5
2
31
19
12
29
4
Trabzonspor
16
8
4
4
32
27
5
28
5
Beşiktaş
15
7
6
2
23
13
10
27
6
Kayserispor
15
7
6
2
23
17
6
27
7
Göztepe
15
8
3
4
28
23
5
27
8
Bursaspor
16
7
3
6
27
18
9
24
9
Sivasspor
16
7
2
7
21
26
-5
23
10
Kasımpaşa
16
5
4
7
24
29
-5
19
11
Akhisarspor
15
5
4
6
20
25
-5
19
12
Aytemiz Alanyaspor
16
5
3
8
27
30
-3
18
13
Malatyaspor
15
4
4
7
18
23
-5
16
14
Osmanlıspor
15
4
2
9
22
27
-5
14
15
Konyaspor
15
4
2
9
15
21
-6
14
16
Antalyaspor
15
3
5
7
15
26
-11
14
17
Gençlerbirliği
16
3
4
9
19
31
-12
13
18
Karabükspor
15
2
2
11
13
26
-13
8
16. Hafta Maçları
16.12.2017
Gençlerbirliği 0 - 0 Kasımpaşa
16.12.2017
Trabzonspor 1 - 0 Bursaspor
17.12.2017
Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor
17.12.2017
Medipol Başakşehir Fk - Antalyaspor
17.12.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Kayserispor
17.12.2017
Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray
17.12.2017
Beşiktaş - Osmanlıspor Futbol Kulübü
18.12.2017
Fenerbahçe - Kardemir D.Ç. Karabükspor
18.12.2017
Göztepe - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
15
9
4
2
22
12
10
31
2
Ümraniyespor
16
8
5
3
22
15
7
29
3
Ç. Rizespor
16
8
4
4
33
23
10
28
4
Giresunspor
15
7
6
2
22
13
9
27
5
Balıkesirspor
16
7
5
4
31
25
6
23
6
Boluspor
16
7
2
7
20
16
4
23
7
İstanbulspor
15
6
4
5
17
15
2
22
8
Adanaspor
15
6
4
5
18
22
-4
22
9
Gazişehir G.Ant
16
4
8
4
18
13
5
20
10
Elazığspor
15
5
5
5
22
20
2
20
11
Altınordu
15
5
4
6
22
22
0
19
12
Eskişehirspor
16
5
6
5
32
27
5
18
13
Erzurumspor
15
4
6
5
17
19
-2
18
14
Adana Demirspor
15
4
4
7
20
24
-4
16
15
Samsunspor
15
3
7
5
12
17
-5
16
16
Denizlispor
16
3
4
9
15
26
-11
13
17
Grandmedical Manisaspor
15
5
2
8
18
23
-5
8
18
Gaziantepspor
16
1
4
11
7
36
-29
4