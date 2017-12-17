Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üst üste yaşadığı kayıplarla şampiyonluk yolunda yara alan Beşiktaş, ligin zayıf ekiplerinden Osmanlıspor’u yenerek çıkışa geçmeyi istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş, “Artık puan kaybı istemiyorum çünkü ligdeki kredimiz bitti” diyerek oyuncularını uyardı. Hafta içindeki antrenmanlarda çeşitli 11’ler deneyen Şenol Güneş, orta saha kurgusunu değiştirmenin yanı sıra kanatlarda da değişiklik yapabileceğinin sinyallerini verdi. Tecrübeli teknik adamın maça Atiba-Oğuzhan ve Talisca’lı orta saha ile çıkması en kuvvetli ihtimal görünüyor. Güneş’in hücum bölgesinde son altı maçtır skora katkı sağlayamayan Quaresma’yı yedek soyundurması ve formayı Lens’e vermesi bekleniyor.