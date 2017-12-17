Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Forumun açılış konuşmasını Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaptı. Galatasaray’ın sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayan Özbek, “Galatasaray’ın bir futbol kulübü olarak kurulduğu günlerde ve takip eden on yıllarda bu topraklar üstünde başkalarının çizdiği senaryolara mahkûm olmak belki de bir zorunluluktu. Spor da bu durumdan ayrı düşünülemezdi. Fakat Galatasaray, tarihin her döneminde farklı olanı denedi, sporda ülke insanına ezberletilmişin dışında yeni bir tarih yaşattı” dedi.

Başarı kimliğimize işlemiş

Galatasaray’ın, cimnastikten boksa; izcilikten yelkene kadar birçok spor branşının bu topraklarda filizlenmesini sağladığını ifade eden Özbek, “Doğrusunu söylemek gerekirse Galatasaray’ın sportif alanda başardıklarını, ilklerini, zaferlerini yazmak, bir envanter şeklinde sunmak çok kolay değil. Bugün dünyanın herhangi bir köşesinde Türkiye dediğimizde akla gelen birkaç kelimenin başında Galatasaray gelir. Bence bu başarılar kadar önemli olan Galatasaray’ın sporun her dalında bu ülke insanına yaşattığı ve aşıladığı sportif bilinçtir. Bu bilinç, “sporu spor olsun” diye yapmaktan çok daha ötede, Galatasaray’ın en iyi olma hedefini kimliğine işlemesi ve bunu da tarihin her döneminde başarmasıdır” diye konuştu.

