Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da son dakika Tudor haberi! Galatasaray'da Igor Tudor ile yollar ayrıldı. Peki Igor Tudor neden gönderildi? Tudor'dan sonra Galatasaray'a hangi hoca gelecek? Galatasaray yönetimi bugün olağanüstü toplantı kararı almıştı. Igor Tudor'un Galatasaray'daki geleceği ve futbol takımının son durumu konuşulan toplantıdan beIN Sport'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılı yönetim, Igor Tudor ile yolları ayırma kararı aldı. Peki Galatasaray, Tudor'a ne kadar tazminat ödeyecek? İşte detaylar...

Şahan'dan Tudor'a: Ulan sen kim oluyorsun

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Galatasaray Teknik Direktörü Tudor için ağır ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor için ağır ifadeler kullandı.

Süper Lig’in 16.haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından eleştirilerin hedefi haline gelen teknik direktör Igor Tudor’a bir sitem de Şahan Gökbakar’dan geldi. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan ünlü komedyen Gökbakar, Hırvat teknik adamın maç sonu yayıncı kuruluşa verdiği röportajı instagram hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

”2 gol yiyip 1 gol atarsan yeniliyormuşsun…Hadi yaaa! Öyle mi oluyor gerçekten? Sana adam gibi açıklama yapman için uzatılan mikrofona verdiğin yanıta bak. Biz voleybol izliyoruz sanıyorduk. Ya sen kendini ne sanıyorsun baboş? Bu ne yüksekten uçuş yahu? Bu lakayt, laçka umursamaz tavırları yapma hakkını kim veriyor sana? Deliricem vallaha! Ulan sen kim oluyorsun da “Turkish understanding of football” / “Türklerin futboldan anladığı bu” diyerek Türkler’i aşağılayabiliyorsun? Çevirmen de yumuşatmaya çalışıyor"

GALATASARAY, TUDOR'A NE KADAR TAZMİNAT ÖDEYECEK

Galatasaray'da bugün saat 14:00'te gerçekleşecek olan yönetim kurulu toplantısı sonrasında Igor Tudor ile yollar ayrılacak.

Başkan Dursun Özbek'in gece geç saatlere kadar süren görüşmelerinin ardından bugün Tudor ile yolları ayırmaya karar verdiği öğrenildi.

Kısaca Galatasaray'da Igor Tudor dönemi bugün itibarı ile sona erecek.

Sarı kırmızılı kulüp, Tudor'a 400 bin euro tazminat ödeyecek.